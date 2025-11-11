خاصّ- وعكة صحّيّة مفاجئة تُدخل سهيل العبدول المستشفى… ماذا حصل معه؟

نُقل المخرج ورجل الأعمال الإماراتيّ سهيل العبدول إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحّيّة مفاجئة تمثّلت بآلام حادّة في ظهره وقلبه وصدره. وبعد إجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة، تبيّن أنّه يعاني انسدادًا في ثلاثة شرايين وعدّة جلطات، ما استدعى تدخّلًا جراحيًّا عاجلًا.

وبحسب معلوماتنا فقد خضع العبدول لعمليّة “ميل” تكلّلت بالنّجاح، وهو حاليًّا في حالة مستقرّة وتحت المراقبة الطبّيّة الدّقيقة.

وسرعان ما تفاعل أصدقاؤه وزملاؤه في الوسط الفنّيّ والإعلاميّ مع الخبر، معبّرين عن قلقهم وتمنّياتهم له بالشّفاء العاجل والعودة إلى نشاطه المعتاد، لما يُعرف عنه من طاقة إيجابيّة وعلاقات طيّبة مع الجميع.