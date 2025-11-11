نُقل المخرج ورجل الأعمال الإماراتيّ سهيل العبدول إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحّيّة مفاجئة تمثّلت بآلام حادّة في ظهره وقلبه وصدره. وبعد إجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة، تبيّن أنّه يعاني انسدادًا في ثلاثة شرايين وعدّة جلطات، ما استدعى تدخّلًا جراحيًّا عاجلًا.
وبحسب معلوماتنا فقد خضع العبدول لعمليّة “ميل” تكلّلت بالنّجاح، وهو حاليًّا في حالة مستقرّة وتحت المراقبة الطبّيّة الدّقيقة.
وسرعان ما تفاعل أصدقاؤه وزملاؤه في الوسط الفنّيّ والإعلاميّ مع الخبر، معبّرين عن قلقهم وتمنّياتهم له بالشّفاء العاجل والعودة إلى نشاطه المعتاد، لما يُعرف عنه من طاقة إيجابيّة وعلاقات طيّبة مع الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاصّ- وعكة صحّيّة مفاجئة تُدخل سهيل العبدول المستشفى… ماذا حصل معه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.