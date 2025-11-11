بالفيديو والصور- هكذا دعمت كندة علوش عمرو يوسف في العرض الخاص لـفيلم”السلم والثعبان٢”

دعمت الممثلة كندة علوش زوجها الممثل عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلمه السلم والثعبان (لعب عيال) حيث حضرت العرض الخاص الذي اقيم بإحدى سينمات محافظة القاهرة وهو العرض الذي حضره أيضا عدد كبير من النجوم على راسهم عمرو دياب واحمد السقا والكثير من النجوم. (http://www.instagram.com/p/DQ66SKMiK3m/)

الفيلم يبدأ عرضه التجاري اليوم على ان يبدأ عرضه التجاري في الخليج وباقي دول العالم بعد غد الخميس.

الفيلم يقدّم من خلاله يوسف في إطار رومانسي مشوّق شكل العلاقة الزوجية الحديث و مشاكلها و كيفيه علاجها. وهو من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.(http://www.instagram.com/p/DQ5GV3qCHqQ/)

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

كندة تنتظر قريبا عرض مسلسلها الجديد “ابن النصابة” الذي انتهت من تصويره مؤخرا.

وكان موقع “الخليج 365” قد حضر العرض الخاص للفيلم في القاهرة حيث وثّق أجمل اللقطات وأجرى سلسلة مقابلات مع أبطال العمل والضيوف على ان يتم عرضها قريبًا. (http://www.instagram.com/p/DQ4x44xCNzx/)