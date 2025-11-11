ايه تي بي الختامية: ألكاراس يقلب تأخره إلى فوز صعب على فريتس

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : قلب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف اولا عالميا تأخره إلى فوز على الأميركي تايلور فريتس 6 7 (7/2) و7 5 و6 3 ضمن بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو، ليصبح على بعد فوز واحد من ضمان المركز الاول في التصنيف العالمي مع نهاية العام للمرة الثانية في مسيرته.

وحقّق الإسباني فوزه الثاني من مباراتين ضمن مجموعة جيمي كونورز على حساب فريتس وصيف النسخة الماضية.

وقال ألكاراس "أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من العودة واستعادة مستواي الجيد في اللعب".

وأضاف "حاولت فقط استغلال الفرص التي منحني إياها، وأعتقد أننا قدمنا أداء رائعا وتبادلنا نقاطا مميزة".

ويضمن ألكاراس تأهله الى نصف النهائي بشكل رسمي في حال فوز الأسترالي أليكس دي مينور على الإيطالي لورنتسو موزيتي في المباراة التي تقام في وقت لاحق.

ويستطيع ألكاراس الذي كان قد خسر المركز الأول لفترة قصيرة لمصلحة الإيطالي يانيك سينر بعد فوز الأخير بدورة باريس للماسترز مطلع هذا الشهر، أن يحسم صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية عام 2025 في حال فوزه على موزيتي الخميس.

أما سينر، فيحتاج أن يدافع عن لقبه بنجاح، من دون التعرض لأي خسارة، من أجل الحفاظ على أي آمال بإنهاء العام في الصدارة للمرة الثانية تواليا.

وقال ألكاراس عن صدارة التصنيف في نهاية الموسم: "سأحاول ألا أفكر في ذلك".

وأضاف "ستكون مباراة كبيرة جدا بالنسبة لي (أمام موزيتي)، وسأحاول ألا أسمح للتوتر بأن يؤثر سلبا على أدائي أثناء اللقاء".

من ناحية أخرى، عزّز ألكاراس رصيده في المواجهات المباشرة أمام فريتس الى 5 1، حيث يعود الفوز الوحيد للأخير إلى كأس لايفر في أيلول/سبتمبر.

ويلتقي فريتس مع دي مينور في مباراته الاخيرة ضمن دور المجموعتين، بعد ان استهل الاميركي مشواره بالفوز على موزيتي الإثنين.

مجموعة أولى شاقة

وأظهر فريتس رغبة كبيرة في القتال أمام قوة ضربات ألكاراس، فتمكن بعد شوط أول عسير من الحفاظ على إرساله بعد ثلاثة إرسالات ساحقة في حين أهدر الإسباني فرصتين للكسر.

وردّ الإسباني بصعوبة على إرساله معادلا النتيجة 1 1، قبل ان يكسر إرسال فريتس للمرة الأولى في البطولة. لم ينتظر الأميركي طويلا للرد في لقاء بدا أنه سيكون متقاربا للغاية.

وفي ظل تركيز عال من اللاعبين، ذهبت المجموعة الى شوط فاصل استطاع فيه فريتس ان يظهر علو كعبه بكسر إرسال منافسه ليتقدم في المباراة.

وجاءت المجموعة الثانية قوية أيضا، حيث حصل فريتس على فرصة كسر إرسال منافسه في الشوط الخامس، لكن ألكاراس تمكن من الحفاظ عليه بصعوبة.

وأنقذ ألكاراس نقطة كسر الإرسال الثانية بضربة إرسال ساحقة، قبل ان ينجح أخيرا في إنهاء هذا الشوط المرهق الذي استمر 21 دقيقة بعدما سدد فريتس الكرة خارج الملعب.

واستمر التقارب الشديد بين اللاعبين مع تعادل النتيجة 4 4، لتقترب المجموعة الثانية من الاحتكام الى شوط فاصل آخر.

لكنّ أداء الأميركي تراجع تحت الضغط في الشوط الثاني عشر، حيث ارتكب خطأين مباشرين ما أعطى ابن الـ 22 عاما ثلاث فرص لحسم المجموعة وهو ما فعله من الفرصة الثانية المتاحة.

وحافظ فريتس على إرساله في مستهل المجموعة الثالثة لكن سرعان ما أحكم ألكاراس قبضته عليها كاسرا إرسال منافسه في الشوط السادس.