وزير الصحة يبرز دور «الاستطاعة الصحية» في تعزيز سلامة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في جلسة وزارية ضمن أعمال مؤتمر الحج بنسخته الخامسة، حيث استعرض جهود المنظومة الصحية خلال موسم الحج، لتسهيل وصول الخدمات الصحية للحجاج بجودة عالية، انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وخدمة ضيوف الرحمن، المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، في تعزيز التجربة الآمنة والميسّرة للحجاج.

وأوضح الجلاجل خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان «من الرؤية إلى الواقع.. تكامل الخدمات في موسم الحج»، إلى جانب مشاركة مجموعة من أصحاب المعالي، أن منظومة الصحة تعمل بتكامل وثيق مع مختلف الجهات لضمان سلامة الحجاج بدءا من بلدانهم قبل انطلاق رحلتهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

واستعرض وزير الصحة جهود المنظومة الصحية في تعزيز الوقاية عبر التأكيد على شرط «الاستطاعة الصحية» للحصول على تأشيرة الحج، لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك براحة وأمان، وتعزيز التقنيات الحديثة والجاهزية الاستباقية باستخدام التحليلات المكانية والبيانات الفورية حماية لسلامة الحجاج.

وتضمنت جهود الوقاية أيضا، تحديث اشتراطات اللقاحات سنويا وفق المخاطر الصحية في دول الحجاج، والتعامل مع التحديات المناخية مثل ارتفاع الحرارة من خلال جهود تكاملية للوقاية من الإجهاد الحراري.

وأكد الجلاجل أن صحة الحاج أولوية، حيث تسخر جميع الجهات إمكاناتها لضمان حج آمن وصحي، تجسيدا لالتزام المملكة برعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وأمان.

كما زار الوزير عددا من الأجنحة المشاركة في مؤتمر ومعرض الحج، شملت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، وشركة الصحة القابضة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واطلع على أبرز المبادرات والخطط الهادفة إلى تعزيز سلامة الحجاج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.