ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين» يركز على دور التحول الرقمي لخدمة الحج والعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»، الذي أطلقته دارة الملك عبدالعزيز ضمن أعمال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في نسخته الخامسة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، جلسة حوارية بعنوان «المشاريع الرقمية والبحثية والبعد الإعلامي في خدمة الحرمين»، حول التحول الرقمي وأهميته في دعم منظومة الحج والعمرة.

وتطرق وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي المشرف العام على مركز معلومات الحج والعمرة المهندس فهد بن ناصر الدوسري، خلال الجلسة، إلى ما يشهده العالم من ثورة رقمية غير مسبوقة تقودها التقنيات الحديثة، والتحليلات الذكية، والبيانات الضخمة.

وأكد أهمية التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة من خلال تمكين الرقمنة وتحسين تجربة ضيف الرحمن وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي في منظومة الحج والعمرة، وأن تكون تجربة الحج والعمرة استثنائية وروحانية وسهلة وآمنة.

بدوره استعرض مساعد رئيس الجيومكانية لقطاع المساحة والأعمال الجيومكانية المهندس طلال ربيع الشافعي، دور المعلومات الجيومكانية في إدارة الحشود وتيسير الخدمات وتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، و(الخرائط الذكية) ودورها في إدارة الحشود والخدمات التي طورت من خلال منظومة متكاملة من البيانات المكانية والتحليلات الزمنية والنماذج التنبؤية، لتمكين التخطيط المسبق ومتابعة حركة الحشود، وتوزيع الموارد في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن المعلومات الجيومكانية لها دور كبير في التشغيل الذكي في الحرمين الشريفين والرؤية الدقيقة والاستباقية التي تحفظ سلامة الحجاج وتضمن انسيابية تنقلهم في المشاعر المقدسة، متطرقا إلى «خرائط نُسك» وهي خدمة ملاحية ذكية صممت خصيصا لمسارات الحج المعتمدة، لتقديم تجربة تنقل استباقية وآمنة للحجاج بلغات متعددة، وتعمل بدقة عالية حتى دون اتصال بالإنترنت، وتتكامل مع أنظمة التفويج وتعد أداة تحليل وإشراف تشغيلي.