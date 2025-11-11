شكرا لقرائتكم خبر «مؤتمر ومعرض الحج» يتيح تجربة الواقع الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التطبيق الالكتروني الرسمي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، ليتيح للزوار والمشاركين تجربة رقمية متكاملة تمكنهم من متابعة فعاليات المؤتمر، وجدول الجلسات، والخريطة التفاعلية، إضافة إلى بطاقتهم الرقمية الموحدة في مكان واحد.

ويوفر التطبيق خدمات عدة، منها البطاقة الرقمية E-Badge التي تمكن المستخدم من الدخول السلس إلى مناطق المؤتمر عبر رمز الاستجابة السريعة، وبرنامج المؤتمر Agenda الذي يتيح الاطلاع على الجلسات وورش العمل والتسجيل المباشر للمشاركة فيها.

كما يتيح التطبيق للزوار تجربة الواقع الافتراضي VR لاستكشاف الأجنحة والمناطق المختلفة داخل المعرض، إلى جانب الخريطة التفاعلية الذكية HCE Map التي تساعد على التنقّل والوصول إلى جميع مرافق الحدث بسهولة.

يذكر أن مؤتمر ومعرض الحج 2025، والذي يقام في مركز جدة سوبردوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الحال يقع على مساحة 60 ألف م2، ويستقطب 225 متحدثا محليا ودوليا، عبر أكثر من 80 جلسة حوارية، و60 ورشة عمل، بمشاركة 150 دولة، ويهدف إلى أن يكون منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على مدى العام.