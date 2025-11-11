شكرا لقرائتكم خبر «عمارة الحرمين.. حين تلتقي الهندسة بالتاريخ وتروي الصورة قصة التوسعات الكبرى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في معرض دارة الملك عبدالعزيز المشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025، يقدم جناح «عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة» رحلة بصرية دقيقة ترصد المراحل المفصلية في توسعات الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر على مدى عقود من أعمال البناء الأولى إلى اكتمال أكبر المشاريع التي شكلت ملامح المشاعر المقدسة اليوم.

ويأخذ الجناح زواره إلى حقبة التوسعة الأولى للمسجد الحرام من خلال صور نادرة تُظهر تشييد الطابق الثاني في المسعى، وما رافقه من أعمال هندسية ومعمارية متقدمة في ذلك الوقت، وتعرض الدارة مشاهد وثائقية توثق اللحظات الأخيرة لاكتمال التوسعة الأولى ثم التوسعة الثانية، بما في ذلك صور المعدات الثقيلة، وعمليات الحفر، وتقدم البنية الخرسانية في مواقع العمل.

ويمتد العرض إلى المدينة المنورة، حيث يقدم الجناح صورا تاريخية لعمارة المسجد النبوي الشريف، بما في ذلك منظر الجهة الغربية للمسجد بما فيها المظلات التي بنيت بأمر الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، والتي شكلت في حينها نقلة نوعية في بيئة الراحة داخل ساحات المسجد.

وفي سياق العمارة الشاملة للحرمين الشريفين، يخصص الجناح جزءا بارزا لعرض كسوة الكعبة المشرفة وتطور صناعتها عبر العقود، وتعرض نماذج وصور توثق مراحل إعداد الكسوة، من الغزل والنسج والتطريز، إلى استخدام التقنيات الحديثة في التصميم والفحص، كما يضم الجناح نماذج لأحزمة الكسوة التي تعود لعهود ملوك المملكة، إلى جانب صور من داخل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تظهر الحرفيين أثناء عملهم الدقيق بخيوط الذهب والفضة، في مشهد يجمع بين المهارة اليدوية والتقنية الحديثة في خدمة قبلة المسلمين.