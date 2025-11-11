شكرا لقرائتكم خبر جلسات مؤتمر ومعرض الحج تركز على تأهيل الكوادر البشرية لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ركزت جلسة «بناء منظومة وطنية لتأهيل الكوادر البشرية في خدمة ضيوف الرحمن» التي عقدت ضمن الجلسات الحوارية المصاحبة لفعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025، على البرامج والمبادرات التي تهدف للمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء ناصر بن عثمان الناصر أن الاستعداد لموسم الحج يبدأ من خلال الخطط التشغيلية وإعداد خطة تدريبية تشمل 3 مستويات: القيادة العليا والقيادة التنفيذية والضباط والأفراد الميدانيين في الصفوف الأمامية، يكون خلالها التدريب نظريا وتدريبا عمليا في الإسعافات الأولية وبعض الأعمال، وكذلك الفرضيات وخاصة في موسم الحج.

وبين أن الخطط تهدف للوقوف على جاهزية القطاعات بشكل كامل، مشيرا إلى أن حج العام الماضي شهد تدريب أكثر من 64,000 متدرب على مختلف المستويات، سواء من القيادة العليا أو القيادة التنفيذية أو الضباط والأفراد الميدانيين.

من جهتها أكدت وكيلة وزارة الحج والعمرة للخدمات المشتركة هداية بخرجي، أن الوزارة تعمل على بناء إطار جدارات متكامل لتغطية التحديات الميدانية والاحتياجات الفعلية في كل المحطات التي يمكن أن يمر بها الحاج.

وأشارت إلى أن وزارة الحج والعمرة تحرص في الأساس على استمرار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وجودتها، وذلك من خلال برامج التدريب التي تقدمها للموظفين والعاملين في المنظومة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات خاصة الميدانية منها بأن يكون فريق العمل مطلعا على جميع الأعمال القائمة في الميدان والتعامل معها بكفاءة.

من جهتها أكدت نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس أن برامج التدريب ركيزة أساسية لإعداد المواطن المنافس عالميا، من خلال التركيز على القيم والمهارات الأساسية والمعارف في التدريب.

وبينت أن إتاحة فرصة التعلم وتطوير المهارات اللازمة للمتدربين تعد من أساسيات التطوير والإعداد لسوق العمل المستقبلي محليا وعالميا، إلى جانب المبادرات التي تتيحها العديد من الجهات لتطوير المهارات للمتدربين وعدّ ذلك من ركائز تنمية قدراتهم المعرفية.

بدوره أشار نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» المهندس عمر بن محمد نجار، إلى أن «مسك» بدأت منذ نحو 8 أعوام على أحد البرامج التي تهتم بتطوع الشباب لخدمة ضيوف الحرمين، حيث شارك أكثر من 4000 شاب وفتاة في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن.

وتطرق إلى برنامج «فكر للحرمين» وهو جزء من ديوان الابتكار، أحد البرامج التي أطلقتها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ليكون محرك صناعة المبتكرين الاجتماعيين من خلال تحفيز شباب المملكة على المشاركة وتقديم الحلول الإبداعية والمبتكرة، وكيفية صناعة حلول مستقبلية تساند وتساعد في هذه التجربة التطوعية العظيمة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين التي تعد تجربة مليئة بالتفاصيل الجميلة للشباب.