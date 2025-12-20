انت الان تتابع خبر مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منذ انتهاءِ الجولةِ الانتخابيةِ المهيّئةِ للبرلمانِ السادسِ في العراق، انخرطت القوى السياسيةُ في اجتماعاتِها داخل البيوتات المكوناتيةِ لمناقشةِ مناصبِ الرئاساتِ، في ظلِ ظروفٍ دوليةٍ واقليميةٍ ضاغطةٍ لا تسمحُ بالتهاونِ مع الوقتِ، وهذا ما ظهر بوضوحٍ في المواقفِ المكررةِ لمجلسِ القضاءِ الاعلى بشأنِ ضرورةِ الالتزامِ بالتوقيتاتِ الدستوريةِ، لكن عقربَ التوقيتاتِ بدأ يسيرُ اسرعَ من المفاوضاتِ على الطاولاتِ، ولا احدَ يدري ما اذا كانت القوى السياسيةُ ستنجو من لدغةِ العقاربِ الدستوريةِ ام لا.

سبق الاطارُ التنسيقي بصفتِه البيتَ الشيعي الجامع، البيوتاتِ المكوناتيةَ الاخرى باجتماعاتِ الطاولةِ الواحدةِ بعد جولةِ صراعٍ انتخابيٍ حاد، ومنذ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ عقد الاطارُ خمسَ جلساتٍ حتى الان، تبعه المجلسُ السياسي الوطني الذي تأسس بصفتِه البيتَ السني والذي عقد منذ اعلانِ نتائجِ الانتخاباتِ اربعَ جلساتٍ حتى الان، تبعهم البيتُ الكردي بجلسةٍ واحدة، لكنها جلسةٌ كانت ضمن سياقِ الجلساتِ السابقةِ المتعلقةِ بتشكيلِ حكومةِ إقليمِ كردستان المتأخرةِ منذ عامٍ، وليس للنقاشِ بمنصبِ رئيسِ الجمهورية الذي يعتقدُ انه مرتبطٌ أساسا بنقاشاتِ تشكيلِ حكومةِ كردستان بالدرجةِ الأساس.

سباق التفاوض.. دخول المفاوضات كالخروج منها

كانت هذه الجلساتُ والنقاشاتُ بلا نتائجَ او مخرجاتٍ واضحةٍ، وكان الدخولُ لهذه الاجتماعاتِ يشبهُ الخروجَ منها، حيث تدخلُ القوى السياسيةُ برؤيةٍ معينةٍ وتخرجُ كلُ واحدةٍ منها بنفسِ رؤيتِها التي دخلت بها دون تأثيرٍ واضحٍ للمفاوضات، على الرغمِ من البشرى التي تطلقُها القوى السياسيةُ بعد كلِ اجتماعٍ حول تحقيقِ تقدمٍ في المباحثاتِ، لكن عموما كان انعدامُ الخروجِ بنتائجَ حاسمةٍ وواضحةٍ من داخلِ هذه الاجتماعاتِ مبررا، باعتبار ان نتائجَ الانتخاباتِ لم يصادقْ عليها بعد بشكلٍ نهائيٍ من قبلِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا، لكن هذا المبررَ سقط بعد ان صادقت المحكمةُ على النتائجِ بالفعل، وعقد كلُ بيتٍ مكوناتي اجتماعا واحدا على الاقلِ عقب المصادقةِ، لكن اجتماعاتِ ما بعد المصادقةِ لم تختلفْ عما قبلها.

مؤشرات متضاربة.. القوى تظهر التوافق وتبطن الانغلاق

وخلافا للاجواءِ العامةِ التي توحي بتوقفِ المفاوضاتِ عند عتبةِ الرؤيةِ الاولى وبوادرِ الانغلاقِ، خرج اجتماعُ القوى السنيةُ بدعوةٍ لانعقادِ البرلمانِ قبل الخامسِ والعشرين من الشهرِ الحالي، اي قبل خمسةِ ايامٍ اساسا من انتهاءِ الموعدِ الدستوري المتاحِ لانعقادِ الجلسةِ، وهي اشارةٌ واضحةٌ على ان القوى السنيةَ جاهزةٌ لتمريرِ مرشحِها لرئاسةِ البرلمان، وكذلك خرج الاطارُ التنسيقي بدعوةٍ مماثلةٍ لعقدِ الجلسةِ الاولى للبرلمانِ باسرعِ وقتٍ، لكن خلافا لهذا الحماسِ السياسي، اختار رئيسُ الجمهورية تحديدَ انعقادِ الجلسةِ الأولى للبرلمانِ الجديدِ في آخرِ يومٍ للمدةِ الدستوريةِ يومَ التاسعِ والعشرين من ديسمبر الجاري، وعموما هناك عشرةُ ايامٍ للبيتِ السني لحسمِ رئيسِ البرلمان، واربعون يوما للبيتِ الكردي لحسمِ رئاسةِ الجمهورية، فيما لايزالُ هناك خمسة ٌ وخمسون يوما امام البيتِ الشيعي لحسمِ رئاسةِ الوزراء.