الأمم المتحدة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت، الليلة الماضية، الرئيس العراقي السابق برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا للإيطالي فيليبو غراندي.

وستبدأ خدمة المفوض الجديد في الأول من كانون الثاني القادم وتنتهي في 31 كانون الأول 2030، أي لمدة 5 سنوات.

وسيخلف صالح، فيليبو غراندي من إيطاليا، الذي أعرب له الأمين العام عن امتنانه العميق لقيادته وجهوده الدؤوبة في حماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

وهنأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برهم صالح على انتخابه مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر : وكالة وفا