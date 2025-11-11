شكرا لقرائتكم خبر ورش عمل تناقش تطوير الخدمات ورفع كفاءة منظومة خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت ورش العمل المصاحبة لفعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025، عددا من الموضوعات التدريبية والمعرفية التي تهدف إلى تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز قدرات العاملين في منظومات الدعم والخدمات والاتصال.

وتناولت ورشة «تعزيز المحتوى المحلي في منظومة الحج: فرص وتحديات»، التي قدمها مدير تطوير أعمال بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية البراء الغامدي، أهمية رفع الوعي بالمحتوى المحلي ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، واستعراض المبادرات والفرص المتاحة للموردين المحليين والمستثمرين.

وقدم أخصائي أول خدمات طبية طارئة بوزارة الداخلية فيصل الزهراني وأخصائي أول خدمات طبية طارئة بوزارة الداخلية طارق الحربي ورشة «تطبيق دورة الإسعافات الأولية»، التي ركزت على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول الفرق الطبية المتخصصة.

وسلطت ورشة «بطاقة نسك لرحلة حج ميسرة» التي قدمتها أخصائي تحول رقمي بوزارة الحج والعمرة يارا الحارثي، الضوء على رحلة البطاقة والخاصة بمرافقة الحاج منذ التخطيط حتى المغادرة، بما يسهم في تجربة أكثر سهولة وانسيابية.

وتناولت ورشة عمل «الحج في عصر الاقتصاد الرقمي: من الشعيرة إلى المنصة» وقدمها المدير التنفيذي للمسارات الالكترونية بوزارة الحج والعمرة فواز نشار، دور المنصات الرقمية في إدارة العقود والخدمات، وتكامل النقل والإسكان والإعاشة والتفويج ضمن بيئة تشغيلية موحدة.

وقدمت ورشة «خارطة الطريق للمحتوى الرقمي» مدير التسويق والشراكات بمركز توعية ضيوف الرحمن روان العساف، ركزت فيها على مواءمة خطط النشر الرقمية للمركز مع توجهات الجهات العاملة في منظومة الحج.

وفي ورشة عمل حملت عنوان «+An Introduction to Hajj»، قدم خلالها المدير العام لإدارة الشراكات الدولية بوزارة الحج والعمرة عبدالله زارع، تصورا تعريفيا عن الحج وآليات إدراج الأنشطة الثقافية والتاريخية ضمن باقات التجربة اللاحقة لأداء المناسك.

وتناولت ورشة «النقل والتنقل في الحج» التي قدمها المدير العام للحج والعمرة بالمركز العام للنقل بالهيئة الملكية للمشاعر المقدسة اللواء الدكتور محمد القرني، حلولا مبتكرة تسهم في تقليل زمن التنقل ورفع جودة تجربة الحاج أثناء الحركة بين المشاعر.

واستعرضت ورشة «الابتكار في الخدمات اللوجستية للحج: من التخطيط الذكي إلى التجربة المتكاملة» التي قدمها المدير التنفيذي للحج والعمرة بشركة الخطوط السعودية مازن الذكير، أحدث التقنيات المستخدمة في النقل وإدارة الحشود، ودور التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تطوير كفاءة الخدمات.

واختتمت الجلسات بورشة عمل «الأمن السيبراني في منظومة الحج: حماية البيانات الشخصية والتشغيل الآمن» قدمها مستشار معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور أيمن الحربي، تناول خلالها معلومات حول حماية البيانات وضمان سلامة الأنظمة الرقمية خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الورش ضمن جهود تطوير المهارات وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في تقديم تجربة آمنة ومتكاملة وجودة خدمة أعلى.