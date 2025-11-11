شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إنفيديا يهبط بأكثر من 3% بعد بيع سوفت بنك كامل حصتها في الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد إعلان شركة سوفت بنك عن بيع كامل حصتها في صانعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية.



وقالت مجموعة سوفت بنك (SoftBank) اليابانية يوم الثلاثاء إنها باعت كامل حصتها في شركة تصنيع الرقائق الأميركية "إنفيديا" (Nvidia) مقابل 5.83 مليار دولار، في خطوة تهدف من خلالها إلى تسييل أصولها لتمويل رهانها الضخم على شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) المطوِّرة لتطبيق "تشات جي بي تي" (ChatGPT).



وأوضحت الشركة في بيان أرباحها أنها باعت 32.1 مليون سهم من "إنفيديا" في أكتوبر، كما كشفت عن بيع جزء من حصتها في شركة "تي-موبايل" (T-Mobile) بقيمة 9.17 مليار دولار.



وقال المدير المالي للمجموعة، يوشيميتسو غوتو، خلال عرض للمستثمرين: "نريد أن نوفر للمستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قوتنا المالية"، مضيفًا أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لـ"تحويل الأصول إلى سيولة".



وأشار غوتو إلى أن عمليات البيع تندرج في إطار خطط "سوفت بنك" لتأمين تمويل آمن ومستقر.



ونقلت قناة CNBC عن مصدر مطّلع أن بيع حصة "إنفيديا" وجزء من "تي-موبايل" إلى جانب القرض المضمون بأسهم "آرم" (Arm) تمثل مصادر تمويل رئيسية لتغطية استثمار بقيمة 22.5 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل الاستحواذ على وحدة الروبوتات التابعة لشركة ABB.



وأكد المصدر أن قرار بيع "إنفيديا" لا يرتبط بمخاوف من تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، بل هو تحرك استراتيجي لتوفير السيولة اللازمة.



ليس البيع الأول لـ"سوفت بنك" في "إنفيديا"



رغم أن الخطوة أثارت دهشة بعض المستثمرين، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تبيع فيها "سوفت بنك" حصتها في "إنفيديا".



فقد كان صندوق "رؤية سوفت بنك" (Vision Fund) من أوائل المستثمرين في "إنفيديا"، إذ جمع حصة قيمتها نحو 4 مليارات دولار في عام 2017، قبل أن يبيعها بالكامل في يناير 2019.



ورغم البيع الأخير، لا تزال مصالح "سوفت بنك" التجارية متشابكة بعمق مع "إنفيديا"، إذ تشارك في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تقنيات الشركة الأميركية، بما في ذلك مشروع "ستارغيت" (Stargate) العملاق بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة.



وقال رولف بولك، محلل الأسهم في شركة New Street Research، لقناة CNBC: "لا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة على أنها موقف حذر أو سلبي تجاه ’إنفيديا‘، بل في إطار حاجة ’سوفت بنك‘ إلى ما لا يقل عن 30.5 مليار دولار من رأس المال للاستثمار خلال الربع الأخير من العام، منها 22.5 مليار دولار لـ’أوبن إيه آي‘ و6.5 مليار دولار لشركة ’أمبير‘ (Ampere)".



وأضاف بولك أن هذا المبلغ يتجاوز ما استثمرته "سوفت بنك" مجتمعًا على مدار العامين الماضيين.



أما دان بيكر من Morningstar، فقال إنه لا يرى في الصفقة تحولًا جذريًا في استراتيجية الشركة، موضحًا: "لقد أكدت ’سوفت بنك‘ أن البيع لا يعكس موقفًا سلبيًا من ’إنفيديا‘، فهي ببساطة تستخدم الأموال للاستثمار في شركات أخرى عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي".



أرباح قياسية لصندوق "رؤية سوفت بنك"



ساهمت عمليات بيع الحصص إلى جانب مكاسب ضخمة بلغت 19 مليار دولار لصندوق "رؤية" في مضاعفة أرباح "سوفت بنك" خلال الربع المالي الثاني.



وقد كثف الصندوق استثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستحواذ على شركات تعمل في مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي — بدءًا من الرقائق ووصولًا إلى النماذج اللغوية الضخمة والروبوتات.



وقال غوتو: "السبب في هذه النتائج القوية يعود إلى استثمارنا في ’أوبن إيه آي‘ في سبتمبر من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن تقييم "أوبن إيه آي" الأخير الذي بلغ 500 مليار دولار جعلها من أعلى الشركات قيمة في العالم وفقًا لتقديرات القيمة العادلة.



وبعد عملية إعادة الرسملة واستثمار 22.5 مليار دولار إضافية في "أوبن إيه آي"، من المتوقع أن ترتفع حصة "سوفت بنك" في الشركة من 4% إلى 11%.



وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة قد تزيد استثماراتها مستقبلًا بحسب أداء "أوبن إيه آي" والتقييمات المستقبلية لجولات التمويل، لكنها لا تنوي تجاوز حصة 40% لتجنب السيطرة الكاملة على الشركة.



وفي ظل مخاوف المستثمرين من فقاعة الذكاء الاصطناعي، شهدت أسهم "سوفت بنك" تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي.



وختم غوتو بالقول: "لقد شهد سعر سهمنا تقلبات كبيرة مؤخرًا... نحن نسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية"، مضيفًا أن قرار تقسيم السهم إلى أربعة مقابل واحد يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم إنفيديا في تمام الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 192.3 دولار.