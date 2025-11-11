منى زكي تكشف سبب قرار ابتعادها عن الوسط الفني وعلاقتها بابنتها لي لي – فيديو

حلّت الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامية عبلة أسامة؛ في برنامجها “عندك وقت مع عبلة”، المذاع عبر شاشة قناة MBC، حيث كشفت سبب اتخاذها قرار الابتعاد عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية، بجانب حديثها عن دخولها مجال الإنتاج الفني، وتعليقها على تعرض أعمالها لحملات هجوم وانتقادات.

كما تحدثت منى عن علاقتها بابنتها الكبرى “لي لي” وصعوبات دورها في الحياة كأمّ، وموقفها من عمليات التجميل وحقيقة خوفها من ظهور علامات السن على وجهها، وغيرها من الأمور الشخصية والفنية.

قالت منى: “قررت في فترة أتوقف عن الشغل لما بنتي كانت صغيرة ووالدي توفي، مكنتش عايزة أسيب بنتي ولا عايزة أحمد يروح الشغل، ولكن بعد شوية الموضوع اتحسن”.

أما عن تعرض أعمالها الفنية لحملات وانتقادات، فعلقت قائلة: “حتى كلمة لجان مسخوها، أنا بحاول مقرأش وأكيد في وقت الحاجات دي بتضايق إحنا بني آدمين، ده فراغ وغضب رهيب عند الشخص وران شيء ما ومش عارف يفرغ الطاقة دي، وهو مستخبي ورا الشاشة والناس بقى عندها توحش غريب، حتى العمل السيّئ ممكن تتعاطفي معاه من كتر ما الناس متوحشة وقطعت فيه”.

وتابعت منى زكي: “السوشيال ميديا مبتمثلش الناس في الشارع، واللي يفكر يعمل لجنة علشان يهاجم حد جواه كره، لو عايز تعلي نفسك حقك بفلوسك، ولكن أنت تصرف علشان ده فحاجة غريبة”.

كما كشفت عن تفاصيل دخولها مجال الإنتاج الفني، موضحة أنها حاليًا لم تستمر بالمجال، وعلقت مازحة: “مرة فتحت شركة إنتاج واتداينت الحمد لله وبسدد ديوني من خمس سنين”.

