استدعاء 3793 مركبة من ماركة لينكون وفورد بسبب خلل في أنبوب الفرامل الأمامي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استدعاء أكثر من 3,700 مركبة لينكون وفورد بسبب خلل في الفرامل

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,793 مركبة من طرازات (لينكون – Navigator) و(فورد – Expedition) للفترة ما بين عامي 2022 و2024، وذلك بسبب وجود خلل في أنبوب الفرامل الأمامي.

تشير التقارير إلى أن هذا الخلل قد يتسبب في تسرب سائل الفرامل نتيجة لاحتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف في كفاءة الفرامل وزيادة خطر وقوع حوادث.

مقالات ذات صلة

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مالكي هذه المركبات للتواصل مع الوكلاء المحليين للشركتين، شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي، على الأرقام المجانية (8007492222) و (8001240218) على التوالي، لإجراء الفحصات اللازمة وإجراء التحديثات مجانًا.

وأخيرًا، يمكن لأصحاب هذه المركبات التحقق من شمول رقم هيكل مركبتهم بحملة الاستدعاء عبر زيارة موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.