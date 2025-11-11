تجربة تطبيقية لنظام الأصول المالية في عام 2026 تحت إشراف رئيس هيئة التأمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس هيئة التأمين: سوق التأمين في المملكة على وشك التحول الى نظام الأصول المالية

أكد رئيس هيئة التأمين المهندس ناجي التميمي أنَّ سوق التأمين في المملكة سيدخل مرحلة انتقال نوعية تتضمن تطبيق نظام الأصول المالية (Capital Regime) بصورة تجريبية في عام 2026 بالتوازي مع النظام الحالي. ومن المتوقع أن يتم التطبيق الكامل لهذا النظام في يناير 2027. هذا التحول من شأنه أن يمنح السوق قدرة أكبر على تطوير نماذج الاكتتاب، وتوسيع قدرات التحليل، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز جاذبية الاستثمار للمؤسسات المحلية والدولية.

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة رئيس هيئة التأمين في جلسة حوارية في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate)، والتي كانت تحمل عنوان “تحفيز تطوير القطاع- دروس عالمية وطموح محلّي”. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال التأمين، حيث تم التطرق إلى التحولات التنظيمية المتوقعة في صناعة التأمين والتجارب الدولية في تعزيز جاذبية الأسواق ورفع تنافسيتها.

وفي سياق متصل، أكد كينيث فاروجيا، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في مالطا، على أهمية المرونة التشريعية والتدرج في التطبيق كعنصرين أساسيين لضمان تحول إيجابي للسوق من نموذج إلى آخر. كما تناول فاروجيا تجربة مالطا في تنظيم قطاع الأصول المالية الافتراضية كنموذج ناجح يمكن تطبيقه في مجال التأمين.

وختم المشاركون في الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل نمو الأسواق التأمينية يتطلب إطار تنظيمي نضج، وتشريع مواكب للتغييرات الاقتصادية، وابتكار تقني لتطوير الحلول. يعتبر بناء الثقة أحد العوامل الرئيسية لتطور الأسواق التأمينية، وأن التحول في المملكة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق ذلك.

يذكر أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) يقام في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في الرياض، ويشارك فيه متحدثون من 150 دولة، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في صناعة التأمين.