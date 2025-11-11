رئيس الدولة ورئيس تشاد يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، شارك خلالها في أعمال «منتدى الإمارات تشاد للتجارة والاستثمار» الذي تستضيفه الدولة يومي 10 و11 من شهر نوفمبر الجاري.

ورحب سموه بالرئيس التشادي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، وبحث معه مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية، وسبل مواصلة تنميتها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية، بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك، وذلك انطلاقاً من رؤية الدولة تجاه بناء شراكات استراتيجية تسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال، وتحقيق الازدهار لشعوب العالم كافة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية «منتدى الإمارات تشاد للتجارة والاستثمار» والذي شهد إطلاق الخطة الوطنية التنموية «تشاد 2030» في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التشادي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لاستضافة دولة الإمارات المنتدى الذي تعد نتائجه خطوة مهمة في مسار علاقات البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.



حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.