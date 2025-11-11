مدير صحة سنار يعلن تشغيل المعمل القومي بدعم من وزارة الصحة

أعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المناوب بولاية سنار د. علاء الدين حسن خليفة، الاثنين، تشغيل المعمل القومي للصحة العامة بسنجة، مؤكدا اهمية المعمل ومثمنا جهود وزارة الصحة الاتحادية وجهودها في توفير أحدث الأجهزة وهي أجهزة عالمية عالية الدقة، مثمنا جهود إدارة المعامل وسعيها لتوفير كل التشخيصات بالولاية.

فيما اكد معتصم مصطفى المنقوري رئيس قسم الترصد والمعلومات بالمعمل القومي للصحة العامة استاك ممثل مدير معمل استاك ان الزيارة جاءت بهدف الوقوف على معمل الصحة العامة بسنار، كاشفا عن أن بعض معينات فحص العينات ستصل إلى سنار خلال أيام، مؤكدا حرص معمل الصحة العامة استاك على تشغيل معمل الصحة العامة بولاية سنار ليقدم خدماته لمواطن الولاية .

من جهته اكد مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بسنار د. عجيب عبدالرحمن آدم ان الأجهزة والمعدات التي تم توفيرها للمعمل القومي للصحة العامة بولاية سنار ستقدم تشخيصات عالية الدقة في فحص الفيروسات والطفيليات والبكتريا وزراعة عينات الدم والبول وفصل مشتقات الدم والوبائيات اضافة لمعمل فحص المياه وأجهزة ضبط السلامة المعملية.