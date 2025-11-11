عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين

اوضح مجلس التنسيق الاعلامي لشركة كهرباء السودان القابضة ان عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر ، كما اوضح بأن الفرق الفنية تعمل على قدم وساق لمعالجة العطل في اقرب وقت ممكن.

وتتقدم شركة كهرباء السودان للمواطنين بالشكر لتفهمهم الوضع والتحلي بالصبر، مؤكدة على بذل كل الجهد من العاملين لإصلاح الأعطال، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقاُ.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

