القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس السبت إن تركيا تستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع إلى غزة .

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال عودته، إلى البلاد قادما من أذربيجان بعد مشاركته في احتفالات "يوم النصر"، ذكرى تحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني.

وأكد الرئيس التركي أن نقل الإمدادات العاجلة إلى غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلاده و"هذا ليس مجرد مساعدة بل مسألة إنسانية".

وأوضح أن تركيا تواصل استعداداتها لإرسال منازل مسبقة الصنع من منطقة الزلزال التي شهدتها البلاد مطلع العام 2023 إلى غزة.

المصدر : وكالات