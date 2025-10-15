ثوران بركان في جزيرة فلوريس بإندونيسيا والسلطات تحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - عاد بركان ليوتوبي لاكي-لاكي الواقع في جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا إلى الثوران مرّات عدة مساء الثلاثاء، ممّا دفع السلطات إلى إصدار أعلى مستوى إنذار على الإطلاق.

وقالت وكالة البراكين الوطنية في بيان إنّ البركان البالغ ارتفاعه 1584 مترا سجّل أقوى ثوران له فجر الأربعاء في الساعة 1:35 (17:35 ت غ) إذ قذف مواد بركانية وصلت إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته.

وفي أول ثوران له مساء الثلاثاء قذف البركان رمادا إلى ارتفاع تسعة كيلومترات فوق القمة.

وجاءت هذا الثوران بعد أن رفعت وكالة الجيولوجيا مساء الثلاثاء مستوى الإنذار البركاني إلى الدرجة الرابعة، الأعلى على الإطلاق في مستويات الإنذار الأربعة في منظومة التحذير المبكر الإندونيسية.

وأوصى مدير الوكالة، محمد وافد، السكّان والسياح على حد سواء بالبقاء على بُعد ستة كيلومترات على الأقلّ من فوهة البركان، ودعاهم إلى توخّي الحذر من تدفقات الطين أو حطام المواد البركانية.

كما حذّر وافد من أنّ "قذف الرماد قد يعطّل عمليات ومسارات طيران" الطائرات.

وعُلّقت العمليات في مطار ماوميري الواقع على بُعد 60 كيلومترا من البركان والمخصص للرحلات الداخلية.

وسبق لهذا البركان أن ثار في يوليو الماضي حين قذف عمودا هائلا من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا، ممّا أدّى إلى إلغاء حوالي عشرين رحلة جوية في مطار جزيرة بالي، الواقعة على بُعد حوالي 800 كيلومتر إلى الغرب.

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.