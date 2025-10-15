هل يؤثر الغثيان الشديد للحامل على صحة الجنين العصبية والنفسية؟

ماهو الغثيان الحملي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:13 صباحاً - كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية كنجز كوليدج بلندن عن وجود رابط بين القيء والغثيان الشديدين خلال فترة الحمل وزيادة احتمالية تعرض الجنين لبعض المشكلات الصحية العصبية والنفسية، بينما غثيان الحمل الخفيف لا يؤثر نفسيًا أو عصبيًا على الجنين، لكن إذا اشتد وتسبب في قيء متكرر يصل لحد الجفاف، فقد يؤثر على صحة الأم الحامل، ومن ثم قد يؤثر بشكل غير مباشر على الجنين، بجانب أن توتر وقلق الحامل قد يؤثر على مستويات الهرمونات، فتؤثر بدورها على نمو الطفل بالتالي.في هذا التقرير نتعرف إلى طبيعة الغثيان، وأسباب شعور الحامل به، و، بجانب شرح العلاقة بين نشاط الغدة الدرقية والغثيان الحملي. وذلك وفقًا لموقع "health line " الطبي.الغثيان غالبًا لا يؤثر سلبًا على الجنين إذا تم السيطرة عليه، ولكن في حالة القيء المفرط، والذي يؤدي إلى إرهاق الحامل وفقدانها الوزن والجفاف، قد يؤثر على صحة الأم والجنين، في هذا المجال تشير دراسة حديثة إلى أن السبب الرئيسي للغثيان الحملي أو أعراض جفاف الحامل يكون؛ بسبب هرمون يُنتجه الجنين، ومن شدة أعراضه تزيد حساسية الأم لهذا الهرمون، وهنا يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.الجسم يكون أكثر حساسية حالة الحمل؛ حيث تشعر الحوامل بالغثيان بسبب تدفق التغيرات الهرمونية، وزيادة إفرازات بعضها في الجسم، مثل هرمون الحمل والبروجستيرون، والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب الغثيان، كما أنه خلال فترة الحمل، يكون الجسم أكثر حساسية للروائح والأطعمة والمواد الكيميائية، وهذا قد يزيد من حدة الغثيان.في دراسة شملت 476,857 امرأة حامل، تم تشخيص إصابتهن بفرط القيء الحملي، أوضحت: أن فرط القيء الحملي قد يؤثر على ما يصل إلى 3.6% من جميع حالات الحمل.كما وجد الباحثون أن هناك زيادة في خطر الإصابة بأكثر من 50% في 13 حالة، بما في ذلك ذهان ما بعد الولادة، واضطراب ما بعد الصدمة.وتضاعفت هذه المخاطر في حالات اعتلال الدماغ، الناتج عن حالة عصبية بسبب نقص فيتامين ب 1، ومتلازمة إعادة التغذية، وهي مضاعفات تحدث بسبب سوء التغذية واضطرابات الأكل، والاكتئاب.كما أن غثيان الحمل الشديد ارتبط باكتئاب ما بعد الولادة، واحتمال الإصابة به أعلى بمقدار 2.7 مرة، وذلك بسب فقدان الأم للعناصر الغذائية في طعامها أو قلتها ، وهذا يؤثر على الجنين بالتالي نفسياً وعصبياً..وربما استمرت الحالة بعد الولادة لعدة أشهر.غالباً وفي معظم حالات الغثيان والقيء الشائعان أثناء الحمل لا يؤثران على نمو الجنين وتطوره، حيث أن الجنين يحصل على ما يحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على نموه، لكن يمكن أن يسبب فقدان وزن الحامل بما يزيد عن 5 كيلوجرامات والجفاف، تأثير على سلامة الأم والجنين معاً.حيث أن نقص العناصر الغذائية في الحالات الشديدة للغثيان، قد لا تحصل الأم على ما يكفي من العناصر الغذائية، مما قد يؤثر على نمو الجنين ونقص وزنه وتوتره العصبي؛طبياً تعاني المصابات بفرط نشاط الغدة الدرقية من غثيان وقيء شديدين ومطولين، ما يؤدي إلى الجفاف وفقدان الوزن، والقلق وعدم اليقين من قدرتهن على تحمّل الحمل.كما يعد فرط نشاط الغدة الدرقية السبب الأكثر شيوعاً لدخول المستشفى في الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، والتي تختفي معظم حالاتها (ليس جميعها) بدءًا من الثلث الثاني من الحمل.

راحة واسترخاء مع التفكير بالمولود الجديد. تناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم، يمكن أن تجنب الحامل الشعور بالغثيان. تجنب الأطعمة الدهنية والحارة، وكذلك التوابل القوية، حيث يمكن أن تزيد من حدة الغثيان. تخفيف الغثيان عن طريق الراحة والتفكير في رعاية المولود الجديد. الاسترخاء بين ساعات يومك، حيث يمكن ممارسة التأمل أو اليوغا أو الاسترخاء . الحرص على شرب السوائل بكميات كافية خلال اليوم، مثل الماء والعصائر الطازجة والشاي الأخضر.

من المهم أن تعتني المرأة بتناول الغذاء الصحي والمتوازن، حتى وإن كانت تشعر بالغثيان، وذلك لتلبية احتياجات الجنين من العناصر الغذائية الأساسية.ينصح بتناول الأطعمة الخفيفة والتي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والألبان واللحوم المشوية بشكل صحييفضل التحدث مع الطبيب حول الأدوية المناسبة التي يمكن تناولها لتخفيف الغثيان، وذلك بناءً على حالة الحمل وصحة الأم والجنينملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.