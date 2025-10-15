حزمة كبيرة من المساعدات السعودية تصل غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ68 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

توزيع المساعدات الغذائية

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على مئات العائلات النازحة المقيمة في المخيمات الواقعة جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع.

وتولى المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، إيصال السلال الغذائية إلى مخيمات النازحين وتنظيم عملية التوزيع الميداني وفق خطة دقيقة تراعي الأولويات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية العاملة في القطاع.

وأعربت العائلات النازحة عن عميق شكرها وامتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المستمر، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لا تقتصر على سد الاحتياجات الغذائية فحسب، بل تمثل رسالة تضامن وأمل في ظل الظروف القاسية التي لا يزال السكان في القطاع يعانون منها. ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمر بها القطاع.

استمرار تدفق المساعدات

وكانت دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية قد عبرت منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، تضم سلالًا غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

جسور المساعدات الإغاثية السعودية لغزة

- 68 طائرة و8 سفن

- 7626 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية

- 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

- 90.3 مليون دولار قيمة مشاريع إغاثية داخل القطاع

- معدات لوجستية ومولدات كهرباء وصهاريج مياه

- عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن.