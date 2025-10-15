عاجل.. "صقور السعودية" إلى المونديال عبر بواية "أسود الرافدين"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: حسم المنتخب السعودي التأهل المباشر لمونديال 2026 لكرة القدم، والذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، بعد تعادله سلبياً مساء الثلاثاء مع نظيره العراقي في تصفيات آسيا للتأهل للمونديال.

وبذلك يتـأهل السعوديون إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخهم الكروي، ويتأجل حلم العراق في بلوغ المونديال بعد انتظار دام 40 عاماً (آخر تأهل مونديالي للعراق عام 1986) إلى الملحق العالمي.

وتنص اللوائح على أن صاحبي المركز الثاني من كلا المجموعتين في الملحق الآسيوي، سيتنافسان ضد بعضهما البعض في مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتحديد المنتخب الذي سيمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصفيات القارات (الملحق العالمي).

وبالتالي، فإن المنتخب العراقي، بعد احتلاله وصافة المجموعة سوف يلتقي مع نظيره الإماراتي في الملحق، ويشهد الملحق العالمي مشاركة 6 منتخبات تتنافس من أجل الحصول على آخر مقعدين في كأس العالم 2026.

وتشمل هذه البطولة منتخبين من منطقة الكونكاكاف، وفريق واحد من كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الإمارات أو العراق)، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم.

وستتنافس الفرق الأربعة الأقل تصنيفاً في الأدوار نصف النهائي، لتحدد مَن سيتأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بينما سيتأهل أفضل فريقين من حيث التصنيف مباشرة إلى المباراة النهائية. وبعد ذلك، سيحجز الفائزان في مباراتي النهائي المقعدين في المونديال.

حضور مونديالي سابع للأخضر السعودي

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم 7 مرات، وكان ذلك أعوام : 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022، و2026، وكانت أبرز مشاركة لمنتخب السعودية في المونديال في كأس العالم 1994 حيث بلغ دور ال16 بعد أن تصدر المجموعة السادسة، كما قدم السعوديون مباراة تاريخية في مونديال قطر 2022 بالفوز على المنتخب الأرجنتيني بطل المونديال في نفس النسخة.