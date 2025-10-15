سعر سهم متحدة (URC) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-10-2025

واصل سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (4191) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر في آخر جلساته قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما جاء ارتفاع سعر السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من المكاسب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 51.60 ريال، ويظل السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 43.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد