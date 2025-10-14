شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يهبط بأكثر من 5% بفعل اضطرابات بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تصريحات أطلقها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية، فضلاً عن استمرار الإغلاق الحكومي والتوترات التجارية.



وأعلنت الصين اليوم إضافة 5 شركات أمريكية تابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن - Hanwha Ocean" إلى قائمة عقوباتها، في خطوة قالت بكين إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.



ويأتي هذا بعد تهديد الرئيس "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني ردًا على تشديد الصين قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة.



من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عالقًا في حالة من الجمود تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح حتى شهر سبتمبر، إلا أن الاقتصاد ككل "قد يكون على مسار أكثر صلابة مما كان متوقعًا".



وأوضح باول أن صناع السياسة النقدية سيتبعون نهجًا “اجتماعًا بعد اجتماع” بشأن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق التوازن بين ضعف سوق العمل من جهة واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2% من جهة أخرى.



وأضاف أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ربما يسير على مسار أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.



وأكد باول أنه “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية” في ظل سعي المجلس للتوفيق بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى الانقسام شبه المتساوي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توقيت الخفض المقبل لسعر الفائدة — سواء في الاجتماع المقرر لاحقًا هذا الشهر أو في اجتماع ديسمبر — وبين من يرون أن خفضًا واحدًا أو أقل سيكون كافيًا قبل نهاية العام.



وحذّر باول من أن هذه التوقعات قد تتغير مع وصول بيانات جديدة، مضيفًا: “أؤكد مجددًا أن هذه التوقعات يجب فهمها على أنها تمثل مجموعة من النتائج المحتملة، تتغير احتمالاتها مع ظهور معلومات جديدة تُوجّه نهجنا في اتخاذ القرار من اجتماع إلى آخر.” “سنحدد سياستنا استنادًا إلى تطور التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وليس وفق مسار محدد مسبقًا.”



وبالرغم من تأجيل صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق الحكومي، قال باول — الذي خصّص الجزء الأكبر من كلمته لمناقشة سياسة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي — إنه استند إلى مجموعة من البيانات العامة والخاصة للحصول على صورة أوضح عن سوق العمل.



وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم المرتفع يعكس في جزء منه ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية، وليس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا في الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6484.



الدولار الكندي



تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15% إلى 0.712.