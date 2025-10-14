ايغل فيلمز: انضمام جيسي عبدو لبطولة “لوبي الغرام” في رمضان

أعلن المنتج جمال سنان عن الاتفاق مع النجمة جيسي عبدو، للانضمام لبطولة مسلسل (لوبي الغرام)، في توليفة جديدة لعمل كوميدي اجتماعي ضخم الانتاج سيكون محطة مميزة وممتعة في الشهر الكريم. النص لـ رايتبلز، سيناريو وحوار منى فوزي وجيمي بو عيد، وإخراج جو بو عيد، وينطلق التصوير خلال أيام في بيروت، مع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية. (http://www.instagram.com/p/DPyiupOiOa8/ا)

