قطر تتأهل للمونديال وحلم الإمارات على قيد الحياة (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: تأهل المنتخب القطري، مساء الثلاثاء، إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء تأهل قطر بعد فوزها على المنتخب الإماراتي، في الدوحة، بنتيجة 2-1، لتتصدر بذلك المجموعة الأولى. وسجل هدفي قطر بوعلام خوخي في الدقيقة 49، وبيدرو ميغيل في الدقيقة 74، فيما سجل هدف الإمارات سلطان عادل.

وبذلك، بات في رصيد قطر 4 نقاط بالمركز الأول، ثم الإمارات بـ3 نقاط، فعمان بنقطة واحدة.وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ سيشارك فيه 48 منتخبا بدلا من 32.

وعلى الرغم من هزيمته إلا أن هناك فرصة أخيرة لمنتخب الإمارات من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ماذا تحتاج الإمارات للتأهل لكأس العالم بعد الخسارة من قطر؟

لا يزال المنتخب الإماراتي بقيادة الروماني كوزمين أولاريو يملك فرصة أخيرة للتأهل عبر الملحق العالمي.

وتنص اللوائح على أن صاحبي المركز الثاني من كلا المجموعتين في الملحق الآسيوي، سيتنافسان ضد بعضهما البعض في مباراة فاصلة ذهاباً وإياباً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتحديد المنتخب الذي سيمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصفيات القارات (الملحق العالمي).

وبالتالي، فإن المنتخب الإماراتي، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، سيلتقي أمام صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، وهو أحد منتخبي السعودية أو العراق، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة المباراة التي تجمع بينهما مساء الثلاثاء.

نظام الملحق العالمي

يشهد الملحق العالمي مشاركة 6 منتخبات تتنافس من أجل الحصول على آخر مقعدين في كأس العالم 2026.

وتشمل هذه البطولة منتخبين من منطقة الكونكاكاف، وفريق واحد من كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم.

وستتنافس الفرق الأأربعة الأقل تصنيفاً في الأدوار نصف النهائي، لتحدد مَن سيتأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بينما سيتأهل أفضل فريقين من حيث التصنيف مباشرة إلى المباراة النهائية. وبعد ذلك، سيحجز الفائزان في مباراتي النهائي المقعدين في المونديال.