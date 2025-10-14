عرض فيلمي أوسكار عودة الماموث والسادة الأفاضل في قاعات السينما السعودية في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - يدخل الفيلمان السينمائيان "أوسكار: عودة الماموث" و"السادة الأفاضل" سباق العرض في دور السينما السعودية اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، لينافسا على صدارة شباك التذاكر في السوق السعودي، حيث يأمل صانعو كل فيلم في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الإيرادات.
وتدور أحداث الفيلم، في مزيج جريء من الخيال والحركة، حيث يروي قصة تجربة علمية فاشلة تُعيد إحياء عملاق منقرض منذ زمن طويل، فينتهي به المطاف بأن يهيم في شوارع القاهرة. ما يبدو كحدث عجيب سرعان ما يتحول إلى أزمة وطنية، تُشعل مطاردة مثيرة في قلب المدينة. ومع ذلك، تكمن في قلب هذه الفوضى رابطة غير متوقعة بين المخلوق وليلى، الفتاة الصغيرة التي ترى ما وراء الخوف. يمزج فيلم "أوسكار" بين الدراما المؤثرة والكوميديا المصرية الخفيفة والحركة المتفجرة.
ويُشارك في البطولة بجانب أحمد صلاح حسني، كلّ من: هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، الطفلة ليا سويدان. والعمل فكرة كريم هشام. قصة أحمد حليم. سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامدالشراب. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمدالشريف، ومن المُقرر طرحه في دور السينما المصرية، اعتباراً من الغد الأربعاء الموافق 15 أكتوبر.
ويجمع فيلم "السادة الأفاضل" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، تتشابك حياتهما بسبب صلة قرابة، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.
ويضم فيلم "السادة الأفاضل" نخبةً كبيرةً من النجوم، منهم: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، انتصار، ناهد السباعي، هنادي مهنا، علي صبحي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، الفيلم من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.
ويأتي ذلك بعد إعلان مهرجان الجونة السينمائي، عن استضافة العرض العالمي الأول لفيلم "السادة الأفاضل"، ضمن فعاليات دورته الثامنة، المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، في عرض خاص يمثل خطوة جديدة في مسار المهرجان نحو توسيع دوائر تواصله مع الجمهور وصنّاع السينما، على أنّ يُطرح في جميع صالات السينما في مصر، اعتباراً من يوم 22 أكتوبر.
طرح فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في السعوديةيُنافس الفنان أحمد صلاح حسني، في شباك التذاكر السعودي، بفيلم "أوسكار: عودة الماموث"، المُقرر طرحه هناك اعتباراً من يوم 30 أكتوبر الجاري، ومن المُفترض أنّ يحتفل بالعرض الخاص للفيلم وسط جمهوره داخل المملكة، خلال الأيام المُقبلة، خاصة وأنها التجربة الأولى له في السعودية.
"السادة الأفاضل" يُنافس "أوسكار: عودة الماموث" في السعوديةومن المُقرر أنّ يُطرح فيلم "السادة الأفاضل" في اليوم نفسه في جميع الوطن العربي، إذ سيُعرض اعتباراً من يوم 30 أكتوبر الجاري، حسبما كشف المخرج كريم الشناوي، عبر حسابه على "فيسبوك".
