تصفيات مونديال 2026: البرتغال تهدر التأهل في الثواني الاخيرة امام المجر

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : أهدر المنتخب البرتغالي فرصة أولى لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 عندما تلقت شباكه هدف التعادل 2 2 ضد المجر في الثواني الاخيرة من المباراة التي أقيمت في لشبونة الثلاثاء ضمن تصفيات المجموعة السادسة في القارة الاوروبية.

وبعد ان افتتح اتيلا سالاي التسجيل للمجر (8)، سجل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ثنائية في الدقيقتين 22 و45+3).

وعندما كان المنتخب البرتغالي وافراده يستعدون للاحتفال بالتأهل الى النهائيات، سجل لاعب وسط ليفربول دومينيك تسوبوسلاي هدف التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع ليؤجل تأهل البرتغال الى الشهر المقبل.

وتملك البرتغال 10 نقاط مقابل 5 للمجر.

وبتسجيله هدفي البرتغال، بات المخضرم رونالدو (40 عاما)، الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم بعد أن رفع رصيده الى 41.

وكان رونالدو يتقاسم لقب هداف التصفيات مع الغواتيمالي كارلوس رويس الذي سجل 39 هدفا في مباريات التصفيات خلال مسيرته الدولية التي امتدت من عام 1998 إلى عام 2016. افتتح رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، التسجيل مستغلا ركلة ركنية نفذها نيلسون سيميدو داخل الشباك (22).