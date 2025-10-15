شكرا لقرائتكم خبر جناح المملكة في إكسبو أوساكا يحصد جائزتين بـ«دراغونز أوف آسيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا بجائزتين، ضمن «جوائز دراغونز أوف آسيا»، وهي: التنين الأزرق لأفضل حملة في اليابان، والتنين الذهبي لبناء العلامة التجارية أو الوعي بها، وذلك في الدورة الـ21 للجوائز التي أقيمت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مبادرة «تعرف على السعودية» (Meet Saudi)، وهي مبادرة رائدة؛ تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين المملكة واليابان ضمن فعاليات الجناح السعودي.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوض العام لجناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر: نتشرف بالحصول على جائزتين ضمن جوائز دراغونز أوف آسيا، ونشكر منظمي الجائزة على هذا التقدير القيم، الذي يحتفي بإنجازات مبادرة تعرف على السعودية، التي طورت للمملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، وقد صممت لتجذب الجماهير، وتعزز التبادل الثقافي البناء، حيث دعت الجمهور الياباني للتعرف على السعودية، ومعرفة ثقافتها، وتراثها، ورؤيتها الطموحة للمستقبل.

وقد أطلقت المبادرة خلال اجتماع المشاركين الدوليين في مدينة هيميجي في يناير الماضي، عندما بدأت بجولة «السعودية تزور اليابان» التي شملت 7 مدن، وهي: أوساكا، وكيوتو، وكوبي، وهيروشيما، وفوكوكا، وناغويا، وطوكيو؛ لبناء زخم متصاعد نحو افتتاح الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا.

وحققت المبادرة نجاحا ملحوظا في جهود التسويق والاتصال الرامية إلى التعريف بالمملكة، ورؤيتها الثقافية، نظير ما اتسمت به من ابتكار، وسرد قصصي مؤثر، وصدى ثقافي واسع، إذ تبرز المملكة بوصفها مركزا حيويا يجمع بين عراقة التراث، وديناميكية التحول، وقد لاقت إشادة محكمي جوائز «دراغونز أوف آسيا»؛ لدمجها المتميز بين سرد القصص الثقافية وتأثيرها الملموس على أرض الواقع.

وأظهرت المبادرة أداء استثنائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة أرقاما قياسية في الوصول الإعلامي التراكمي، وحصدت المرتبة الأولى في التغطية الإعلامية من المستوى الأول في اليابان على مستوى جميع المشاركين الدوليين في معرض إكسبو 2025 أوساكا، كما أسفرت عن نجاح ملموس للجناح السعودي عبر إسهامها في جذب 40% من إجمالي الزوار الذين بلغ عددهم نحو 3 ملايين زائر.

ويعد تتويج جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا بجائزتي التنين الأزرق والتنين الذهبي ضمن جوائز دراغونز أوف آسيا، محطة فارقة في مسيرة الدبلوماسية الثقافية للمملكة على الصعيد العالمي، ويعزز من دورها المتنامي بوصفها داعما للتعاون الثقافي والابتكار، وذلك خلال معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يمثل منصة للتبادل الدولي، مستفيدة مما حققته في هذا المعرض لمواصلة طريقها نحو إكسبو 2030 الرياض.