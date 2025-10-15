بعد الإشادة به.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لخالد عجاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر وتقدير للفنان خالد حجاج بعد حديثه عنه في أحدث لقاء تليفزيوني أجراه مع الإعلامية الشهيرة ياسمين عز.

رد تامر حسني على خالد عجاج

نشر تامر حسني عبر ستوري حسابه على إنستغرام: "شهادة غالية أوي على قلبي من أعظم أصوات مصر النجم الكبير، شكرًا لكلامك وصدق إحساسك في كل كلمة قلتها في حقي"، وتابع: "وكل تحياتي للإعلامية الجميلة المميزة ياسمين عز".

كان الفنان خالد عجاج أشاد خلال اللقاء بموهبة الفنان تامر حسني، وأكد أنه رغم سنه استطاع أن يجمع بين عدة مواهب جعلته مميز ومتفرد بين أبناء جيله.

وتفاعل وقتها الجمهور مع هذا الفيديو وأكدوا أن تامر من المواهب الفنية النادرة المميزة في الساحة حالياً، خاصةً وأنه يجيد التمثيل والغناء والتأليف والإخراج، واستطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاح جماهيري كبير.

رسالة تامر حسني لخالد عجاج- الصورة من ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام

"كان ياما كان" أحدث أغاني تامر حسني

من الجدير بالذكر، أن النجم، كان حديث الجمهور وعدد كبير من النجوم عقب مشاركته في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية. وخلال الحفل، عُرضأغنية مصورة، تحمل عنوان "كان يا مكان"، التي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمال فنية لكبار الفنانين التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم

وعقب طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، تفاعل معها عدد كبير من النجوم الكبار الذين حرصوا على توجيه الشكر لـ "تامر" لحرصه على ذكر اسمائهم في هذه الأغنية، مثل النجمة شريهان التي عبرت عن سعادتها الشديدة لظهورها في الكليب الغنائي، مما دفعها لتوجيه رسالة شكر لـ "تامر" عبر خاصية " الاستوري" الخاصة بحسابها على "إنستغرام"، قائلة: "من قلبي وروحي وفني، شكراً إلى المحترم الإنسان والفنان المصري الرائع، شكراً للمبدع تامر حسني... أنا متشكرة. ونقابة المهن التمثيلية د. أشرف زكي".

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

جدير بالذكر أنظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وَقَدْ جاءت أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "خلونا نشوفكم تاني"، "لينا معاد"، "هو ده بقى!"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كداب"، "واحشني يا ابن اللذين"، "الاحتياج وِحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه؟"، "حفلة تخرج من حياتي"، و"ملكة جمال الكون".

قد يعجبكم تامر حسني يشارك جمهوره لحفل بأجواء مختلفة.. هذه تفاصيله

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».