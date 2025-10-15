رمضان 2026.. انطلاق تصوير مسلسل البخت لـ أحمد عبد العزيز وعبير صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - كشف المخرج معتز حسام، عن انطلاق تصوير مسلسل "البخت" للفنان أحمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، داخل أحد الديكورات بالقاهرة، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.

أول صورة من كواليس تصوير مسلسل البخت

أبطال وصُنّاع مسلسل البخت

"البخت".. ثاني مسلسل يدخل مرحلة التصوير

عبير صبري تستأنف تصوير "زمالك بولاق" قريبًا

ونشر معتز حسام، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة من كواليس التصوير، وكتب عليها: "بسم الله توكلنا على الله"، حيث يُعيد التعاون من خلال هذا المسلسل مع المنتج ممدوح شاهين، الذي سبق وقدّما سويًا مسلسل "الحلانجي" للفنان محمد رجب في رمضان الماضي.إليكِ هذا الخبر: محمد رجب يوجه رسالة لمخرج مسلسل الحلانجي: فخور بالعمل معك" يضم عدا كبير من الفنانين، منهم أحمد عبد العزيز، عبير صبري، أحمد وفيق، نسرين أمين، هالة فاخر، حسين فهمي، وآخرون، والعمل تأليف حسام موسى، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج معتز حسام، ومن المُقرر عرضه عبر قناة "أبو ظبي" في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مثير." يُعد ثاني مسلسل يدخل مرحلة التصوير من بين المسلسلات المُقرر عرضها في رمضان 2026، وذلك بعد "كلهم بيحبوا مودي" للفنان ياسر جلال، الذي بدأ التصوير مطلع شهر أكتوبر، على أنّ ينطلق تصوير عدد كبير من المسلسلات في نوفمبر، لعل أبرزها "علي كلاي" للفنان أحمد العوضي.وفي سياقٍ آخر، تستأنفخلال الأسابيع المقبلة، تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، والذي تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالدالصاوي، والعمل يشارك في بطولته إنتصار، تيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

وكانت عبير قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، وإخراج معتز حسام، والثاني مسلسل "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من الفنانين الإماراتيين والمصريين منهم أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، وصلاح عبد الله.

