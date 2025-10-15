أحمد العونان يوجّه رساله إلى جمهوره بالسعودية قبل عرض مسرحيته "النداء الأخير" بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - بطريقة جميلة، وجه الفنان أحمد العونان رسالة إلى جمهوره في المملكة العربية السعودية قبل عرض مسرحيته "النداء الأخير" بموسم الرياض على مسرح محمد العلي بالبوليفارد سيتي وذلك من تاريخ 23 الى 29 أكتوبر 2025 وعلى مدى 7 أيام.

ونشر أحمد العونان بوستر المسرحية وحيا أهل الرياض ودعاهم لحضور العروض وعلق وكتب: "جمهورنا وأهلنا بالرياض نقدم لكم مسرحية "النداء الأخير" على مسرح محمد العلي، ضمن مسرحيات موسم الرياض، حياكم الله وتشرفونا، 23- 29 أكتوبر".

وتفاعل معه الجمهور وأبدوا حماسهم لمشاهدة المسرحية خلال عرضها بموسم الرياض.

مسرحية "النداء الأخير"

آخر أعمال قدمها الفنان أحمد العونان

و"" هي مسرحية كوميدية تدور أحداثها حول موظف متقاعد يعيش حياة روتينية مملة، لكن تتغير حياته تمامًا عندما يضطر إلى دخول مجال الخطابة بدافع الحاجة وتتوالى الأحداث، وهي من بطولة الفنان أحمد العونان، محمد عاشور، بيومي فؤاد، فهد البناي،نورة العميري، سلطان الفرج، مبارك المانع بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل مسرحي للفنانهي مسرحية بعنوان "المسرحية المحترقة"، وهي تأليف وإخراج يوسف الحشاش ومن بطولة الفنان، حسين المهدي، سلطان الفرج، يوسف الحشاش، منال الجار الله، سامي مهاوش.

وهو عمل كوميدي ساخر يصور فرقة مسرحية تحاول تحقيق النجاح، لكنها تواجه صراعًا بين الموهبة الحقيقية والواسطة والمال، مع تقدم الأحداث، تتحول الخلافات داخل الكواليس إلى مرآة تكشف تدهور القيم الفنية وسيطرة المصالح الشخصية على الإبداع.

كما قدم مسلسل "مرضي ودحام2"وهو من إخراج وإنتاج عبد الله العراك، الذي عُرض موسمه الأول في رمضان 2024، على قناة قطر، والمسلسل يأتي في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول النسيبين "مرضي" و"دحام"، والمشاكل المتعددة التي تقع بين الزوجين "مرضية" و"دحام"، ومحاولة "مرضي" للإصلاح بينهما، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله العراك، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري وفيصل البلوشي، ومن بطولة الفنان عبد الناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبد الله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وإيمان فيصل.

كذلك قدم "واي فاي 5" وهي مجموعة متنوعة من الإسكتشات والفقرات الكوميدية التي تجمع بين السخرية من الواقع، وتقليد المشاهير والشخصيات العامة، وتناول العديد من المواضيع الاجتماعية بشكلٍ ساخر وكوميدي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ نواف سالم الشمري، ومن بطولة الفنان حبيب الحبيب، أحمد العونان، وأسعد الزهراني، وقد قُدم منه عدد من المواسم، وهي: "واي فاي 1"، "واي فاي 2"،"واي فاي 3"، "واي فاي 4".

وأيضا قدم برنامج"مخمخ"، الذي عُرض بشهر رمضان، ويتكون من 20 حلقة، وهو برنامج مسابقات تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة والفنانين أحمد العونان وفهد البناي.

