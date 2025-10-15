Hedera Hashgraph (HBARUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 15-10-2025

قفز سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو بذلك خسائر جلسته السابقة، وليستقر من جديد اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد من جديد بهذا الزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 72.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد