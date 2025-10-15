الارشيف / الاقتصاد

Hedera Hashgraph (HBARUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 15-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-15 12:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو بذلك خسائر جلسته السابقة، وليستقر من جديد اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد من جديد بهذا الزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 72.55$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

