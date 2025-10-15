انت الان تتابع خبر ترامب: نؤكد التزامنا الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العرقية عبد اللطيف رشيد، في بيان، إن "رشيد تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني العراقي، وفي رسالته، أكد ترامب التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق والتعاون المشترك في المجالات كافة وبما يعزز الاستقرار الإقليمي".وفي نص الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي: "يسرنا وشعب الولايات المتحدة الأمريكية أن نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لكم حكومة وشعبا احتفاء باليوم الوطني العراقي الـ 93".

وفيها "لقد تميز هذا العام بإنجازت ملحوظة تسلط الضوء على قدرة العراق على الصمود وقيادته المتنامية في المنطقة، كما أبرزت الاستضافة الناجحة لقمة الجامعة العربية في بغداد قدرة العراق على تعزيز الحوار والتعاون بين الدول المجاورة، كما أكدت زيارة مجلس الأعمال الأميركي العراقي في شهر نيسان على متانة شراكتنا الاقتصادية المشتركة".

وتابع "تبدي الولايات المتحدة التزامها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع العراق، وقد عملنا معا على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة ومواصلة الضغط لمنع عودة داعش، نتطلع قدما لمواصلة تعاوننا في الأولويات المشتركة والبناء على زخم نجاحاتنا الاقتصادية".

