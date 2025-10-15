الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-10-2025 1/2
  • سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ويلز فارجو (WFC) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-15 12:25PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم UiPath, Inc (PATH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 18.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا