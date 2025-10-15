- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم سيسكو (CISCO) يغلق على ارتفاع قوي – توقعات اليوم – 15-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-15 12:27PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليمحو بذلك خسائر جلسته السابقة، وليستقر من جديد اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستفيد من جديد بهذا الزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من المكاسب على المدى القريب.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 72.55$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد