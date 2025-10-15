لأول مرة في التاريخ.. حفلات "غرامي" تنطلق من الأهرامات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:03 مساءً - في لحظة تُعد تاريخية بكل المقاييس، وبحضور نخبة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم، تستعد مصر لاستضافة الإعلان العالمي الرسمي لجوائز غرامي للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في 22 أكتوبر الجاري عند سفح أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

أهرامات الجيزة تستسضيف نجوم جوائز غرامي الموسيقية

https://www.instagram.com/p/DPyx3mdjKtN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPyx3mdjKtN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPyx3mdjKtN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تتعاون الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم (Recording Academy)- الجهة المانحة لجوائز غرامي- وشركة كابيتول ريكوردز (Capitol Records)، لإقامة الاحتفالية في أجواء فريدة تحت نجوم القاهرة، وأمام أهرامات الجيزة التي تُعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

وستمزج الليلة بين التاريخ العريق والموسيقى الحديثة، مع تجربة ضوئية وصوتية مبهرة تحتفي بالجمال والثقافة والتنوع الفني في حدث يجمع بين أساطير الموسيقى العالميين، وعدد من النجوم العرب والمصريين، إلى جانب وسائل إعلام دولية من مختلف أنحاء العالم.

موعد حفل توزيع جوائز غرامي 2026

https://www.instagram.com/p/DKzeGmasAZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKzeGmasAZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKzeGmasAZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز غرامي أنه من المقرر إقامة حفل عام 2026 في نسخته الـ 68 يوم 1 فبراير، وذلك في قاعة كريبتو.كوم أرينا الشهيرة في لوس أنجلوس، وسيُبث مباشرةً على قناة سي بي إس، كما يُبث عبر منصة باراماونت بلس. هذا ومن المقرر الكشف عن الترشيحات النهائية في 7 نوفمبر القادم 2025.

تحديثات جديدة في حفل غرامي 2026

https://www.instagram.com/p/DKzfleCMOVE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKzfleCMOVE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKzfleCMOVE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي أعقاب الكشف عن موعد الحفل القادم والترشيحات، كشفت الأكاديمية أيضاً عن العديد من التحديثات الجديدة، بما في ذلك فئات جديدة، وقواعد أهلية، وتقدير مُستحق للمساهمات الفنية التي غالباً ما تُغفل، حيث سيُضيف الحفل فئة جديدة كلياً لأفضل غلاف ألبوم، ويتضمن تحديثات في مجالات موسيقى الريف والكلاسيكية والموسيقى العامة.

كما تم تعديل قواعد المنتجات المادية. الآن، ستُعتبر الألبومات المبيعة مباشرةً عبر مواقع الفنانين أو شركات الإنتاج مؤهلة لعدة فئات حرفية، بما في ذلك أفضل ملاحظات الألبوم وأفضل ألبوم تاريخي. يعكس هذا سوقاً أكثر حداثة وتوجهاً نحو المعجبين. كما انتقلت اللجنة المشرفة على التغليف والعرض من إطار إقليمي إلى إطار وطني، بهدف وضع معيار أوسع وأكثر توحيداً.

للمزيد من الأخبار: ويل سميث يقدم تكريماً للموسيقي الراحل كوينسي جونر بحفل غرامي 2025

ومن ضمن التعديلات جاء التالي:

في فئة موسيقى الريف، أُعيدت تسمية جائزة أفضل ألبوم موسيقى ريفي إلى أفضل ألبوم موسيقى ريفي معاصر، كما أُضيفت فئة أفضل ألبوم موسيقى ريفي تقليدي.

في مجال الموسيقى الكلاسيكية، سيحصل الملحنون ومؤلفو الأغاني/النصوص على جوائز غرامي، لينضموا إلى الفنانين والمنتجين والمهندسين في الألبومات الفائزة.

بالنسبة لجائزة أفضل فنان جديد: الفنانون الذين ساهموا سابقاً في ترشيح ألبوم العام، ولكن لم تُسجل لهم نسبة تشغيل تُذكر سوى أقل من 20% من إجمالي وقت تشغيله، أصبحوا الآن مؤهلين للحصول على جائزة الإنجاز.

قد ترغبين في معرفة جينيفر لوبيز مفاجأة حفل توزيع جوائز غرامي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».