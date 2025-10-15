أفضل 5 مسلسلات كوميدية قصيرة.. ضحك من الحلقة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - المسلسلات الكوميدية القصيرة هي نوع من المسلسلات التلفزيونية التي تتكون عادة من حلقات مدتها حوالي 20-25 دقيقة، تتمحور حول مجموعة ثابتة من الشخصيات في بيئة متكررة مثل المنزل أو العمل، حيث تتعرض هذه الشخصيات لمواقف فكاهية تعالج بطريقة كوميدية في كل حلقة.

تتميز المسلسلات الكوميدية القصيرة بأن لكل حلقة حبكة مستقلة تُحل في نهايتها، ويمكن أن تُصور أمام جمهور مباشر أو تُستخدم فيها مؤثرات صوتية للضحكات.

أبرز خصائص المسلسلات الكوميدية القصيرة أنها تركز الأحداث على نفس الشخصيات من حلقة إلى أخرى، مما يسمح بتطور العلاقات بينها مع مرور الوقت. وغالباً ما تتراوح مدة الحلقة بين 20 إلى 25 دقيقة، مع تخصيص حوالي 8 دقائق للإعلانات في فترة زمنية مدتها 30 دقيقة، مما يجعلها مناسبة للمشاهدة السريعة. كما أن كل حلقة لديها حبكة مستقلة تقدم قصة أو موقفاً خاصاً بها، ينتهي عادة بحل كوميدي. وتدور الأحداث في بيئات شائعة مثل المنازل والعائلات وأماكن العمل، مما يجعل المواقف الفكاهية قريبة من الواقع الاجتماعي.

بشكلٍ عام، يعتمد هذا النوع من المسلسلات بشكل أساسي على الفكاهة الناتجة عن تفاعلات الشخصيات والمواقف الاجتماعية التي يمرون بها. تعالوا نستعرض أفضل 5 مسلسلات كوميدية قصيرة في هذا المقال من الخليج 365.

مسلسلات كوميدية قصيرة

مسلسل Friends

هو مسلسل كوميدي أمريكي شهير صدر عام 1994، يركز على حياة ستة أصدقاء يعيشون في مانهاتن، نيويورك. يتابع المسلسل تطورات حياتهم في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، وتتضمن قصصه مواقف كوميدية وتحديات شخصية مثل الحب والطلاق والزواج. اشتهر المسلسل عالميًا، وعُرض على مدار عشرة مواسم.

مسلسل Friends من بطولة جينيفر أنيستون Jennifer Aniston، كورتني كوكس Courteney Cox، ليزا كودرو Lisa Kudrow، مات لوبلان Matthew LeBlanc، ماثيو بيري Matthew Perry، وديفيد شويمر David Schwimmer.

عُرض لأول مرة في 22 سبتمبر 1994، وانتهى في 6 مايو 2004، ويضم 10 مواسم و236 حلقة. ويعتبر المسلسل من أشهر مسلسلات السيت كوم وأكثرها شعبية على الإطلاق.

مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

هو مسلسل كوميدي درامي قصير تدور أحداثه في نيويورك خلال أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1958. يركز المسلسل على ميريام "ميدج" مايزل، ربة منزل تنقلب حياتها المثالية رأسًا على عقب عندما يتركها زوجها، مما يدفعها إلى اكتشاف موهبتها في الكوميديا الارتجالية واحترافها.

المسلسل من بطولة راشيل بروسنان Rachel Brosnahan بدور ميدج مايزل، أليكس بورستين Alex Borstein، مايكل زيجين Michael Zegen، توني شلهوب Tony Shalhoub، ومارين هينكل Marin Hinkle.

حاز المسلسل على إشادة نقدية واسعة وفاز بالعديد من الجوائز، منها جوائز غولدن غلوب Golden Globe Awards وجوائز إيمي برايم تايم. كما يشتهر المسلسل بحواراته السريعة، وشخصياته الغريبة، وعرضه البصري الساحر الذي يعكس حقبة الخمسينيات وأوائل الستينيات بأزيائها ومواقعها. ويعتبر مسلسلًا دراميًا كوميديًا، ويتناول موضوعات مثل تحدي الأعراف الاجتماعية النسائية في تلك الفترة الزمنية، بالإضافة إلى الكوميديا والدراما.

مسلسل Ted Lasso

هو مسلسل كوميدي رياضي قصير عُرض لأول مرة على Apple TV+ في عام 2020. تدور أحداث المسلسل حول مدرب كرة قدم أمريكي جامعي متفائل (تيد لاسو) يُعيّن لتدريب فريق كرة قدم إنجليزي في الدوري الممتاز، بالرغم من افتقاره للخبرة في كرة القدم الأوروبية، حيث تهدف مالكة الفريق إلى إفشاله. يركز المسلسل على شخصيته المبهجة وقدرته على بناء علاقات قوية مع زملائه ولاعبيه.

يجمع المسلسل بين الكوميديا والشخصيات المؤثرة، حيث يركز على تطور العلاقات بين الشخصيات، والنمو الشخصي، وأهمية الصداقة، ويُعالج مواضيع مثل الصحة النفسية، المثابرة، والتعامل مع الضغوط.

نال إشادة كبيرة من النقاد وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك عدة جوائز "إيمي برايم تايم" لأفضل مسلسل كوميدي وأفضل أداء تمثيلي لعدة ممثلين. وقد استُلهمت فكرة المسلسل الأصلية من سلسلة إعلانات شبكة NBC Sports التي روجت لتغطيتها للدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013، حيث جسّد جيسون سوديكيس دور تيد لاسو لأول مرة.

مسلسل Fawlty Towers

مسلسل" Fawlty Towers" هو مسلسل كوميدي بريطاني قصير من بطولة جون كليز وكوني بوث، يدور حول مالك فندق متوتر ومُحبط يُدعى باسل فولتي وزوجته سيبيل وبعض الموظفين وهم يحاولون إدارة فندق في بلدة توركواي الساحلية.

يُركز المسلسل على المواقف الفوضوية والمُحَرّجة التي تحدث باستمرار بسبب شخصيات الضيوف غير التقليديين وشخصية باسل المزعجة ومشاكل التواصل مع الخادم الإسباني مَنويل.

تميز المسلسل بحبكاته الساخرة وتصويره للعلاقات المتوترة، واعتُبر على نطاق واسع أحد أعظم الأعمال الكوميدية البريطانية.

فاز المسلسل بالعديد من الجوائز في السبعينيات، كما اختير كأعظم مسلسل كوميدي بريطاني على الإطلاق من قبل خبراء الكوميديا. وظل يحظى بشعبية حتى بعد انتهاء بثه، ولا يزال يُنظر إليه كأحد أفضل الأعمال الكوميدية على الإطلاق، كما تميز بنهجه الكوميدي الفريد الذي يعتمد على مواقف مبالغ فيها وشخصيات غير تقليدية.

مسلسل Fleabag

مسلسل "Fleabag" هو مسلسل كوميدي قصير من تأليف وبطولة فيبي والر- بريدج، تدور أحداثه حول امرأة شابة تعيش في لندن تحاول التعامل مع حزنها وفقدانها لعائلتها وصداقاتها. ما يميز المسلسل هو كسر الشخصية الرئيسية للجدار الرابع (يُعتمد على هذه التقنية لتقديم تعليقات ساخرة ومباشرة للجمهور، مما يسمح للمشاهدين بالانغماس في عقل الشخصية )، والتحدث مباشرة إلى الجمهور في تعليقاتها وخواطرها.

يستخدم المسلسل الكوميديا السوداء والسخرية لتقديم قصة مؤثرة عن الحياة والفقد والحب. ويركز على تطور الشخصية، من شخص يكره نفسه إلى امرأة تتعلم حب نفسها والآخرين.

حقق المسلسل نجاحاً نقدياً كبيراً، وحاز على العديد من الجوائز مثل جوائز الإيمي وغولدن غلوب، وأشاد النقاد بالكتابة والتمثيل.

حازت بطلة المسلسل "والر-بريدج" على جائزة إيمي كأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، كما حصلت أيضاً على جائزة غولدن غلوب عن دورها في الموسم الثاني.

