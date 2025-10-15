شكرا لقرائتكم خبر عن بترو رابغ السعودية تقرر المضي في تنفيذ الأعمال الهندسية لمشروع تطوير زيت الوقود منخفض القيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•تواجه تاكايتشي طريقًا أكثر صعوبة للوصول إلى السلطة

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ،مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



يأتي هذا الارتفاع أيضًا مدعومًا بالتحركات المكثفة لأحزاب المعارضة اليابانية التي تسعى لتوحيد صفوفها والاتفاق على مرشح توافقي لتولي رئاسة الوزراء، في خطوة تهدف إلى كسر هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي على المشهد السياسي.



وعليه تزداد التحديات أمام ساناي تاكايتشي في طريقها إلى السلطة، خاصةً بعد الانسحاب المفاجئ لحزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم، وهو ما يُضعف فرصها بشكل كبير ويزيد من حالة الغموض السياسي في اليابان خلال هذه المرحلة الحساسة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.55% إلى (151.00¥) الأدنى في أسبوع ، من سعر افتتاح اليوم عند (151.84¥)، و سجل أعلى مستوى عند (151.87¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 153.27 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن المستويات الأعلى في شهرين ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



ترك جيروم باول الباب مفتوحًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 أكتوبر. وصرح أمس الثلاثاء إن سوق العمل لا يزال غارقًا في حالة من الركود من حيث انخفاض التوظيف وانخفاض الفصل، وأن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من القدرة على تقييم التوقعات الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي.



التطورات السياسية في اليابان

تشهد الساحة السياسية في اليابان اضطرابًا غير مسبوق، بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في 7 سبتمبر الماضي واستمرار حكومته كحكومة تصريف أعمال، فيما تواجه ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، تحديًا صعبًا للوصول إلى رئاسة الوزراء عقب الانسحاب المفاجئ لحزب كوميتو من الائتلاف الحاكم في 10 أكتوبر، ما أفقد حزبها الأغلبية البرلمانية.



هذا التطور فتح الباب أمام المعارضة لتوحيد صفوفها، حيث يعتزم الحزب الديمقراطي الدستوري، أكبر أحزاب المعارضة، التحالف مع كوميتو لدعم مرشح توافقي هو "يويتشيرو تاماكي" الذي بدأ يبرز كوجه قادر على قيادة كتلة معارضة قوية.



وبينما يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي الكتلة الأكبر في البرلمان بـ196 مقعدًا، إلا أن تآكل نفوذه وازدياد زخم المعارضة ينذران بتغيير سياسي محتمل في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



أراء وتحليلات

•ذكرت مذكرة صادرة عن بنك أوف أمريكا أن الأنظار تتجه نحو جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الوزراء، التي ستجري على مرحلتين، حيث يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات في الجولة الأولى إذا لم ينجح أيٌّ منهما في تحقيق أغلبية مطلقة. وأوضحت المذكرة أنه في حال اختيار مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمرشحين مختلفين، تُمنح الأولوية لقرار مجلس النواب.



•وأضاف البنك أن "رغم الصعوبات التي تواجهها المعارضة في توحيد صفوفها، فإن الأحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة تمتلك مجتمعةً عدد مقاعد يفوق الحزب الليبرالي الديمقراطي"، مؤكدًا على ضرورة متابعة النقاشات حول مواقف الأحزاب المنفردة، بما في ذلك حزب كوميتو، لتحديد الجهة التي ستدعمها في جولة الإعادة الحاسمة.



الفائدة اليابانية

•عقب فوز تاكايتشي ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 60% إلى 25%.



•وأشارت سوق مقايضة الين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% قبل انتخابات الحزب الحاكم في اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-10-2025