سابالينكا تعول على نصائح ديوكوفيتش ضمن سعيها للتحسن في "كل شيء"

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : أقرت نجمة كرة المضرب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، لوكالة فرانس برس بأنها بحاجة إلى تحسين أدائها "في كل شيء تقريبا"، كاشفة عن المساعدة التي تتلقاها من النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من أجل تحقيق ذلك داخل الملعب وخارجه.

وتحدثت الفائزة بلقب أربع بطولات كبرى عن تجاهلها للكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن تفكيرها بالاعتزال بسبب ذلك وعن آمالها ومخاوفها بشأن حياتها بعد كرة المضرب.

أصبحت ابنة الـ 27 عاما ملكة عرش كرة المضرب النسائية من دون منازع، لكن العمل الجاد والمعاناة هما ما أوصلها إلى هذا المستوى، وقد ظهر بعض ذلك جليا إلى العلن.

حين كان مصنفة ثانية عالميا خلف البولندية إيغا شفيونتيك، انهارت سابالينكا بالبكاء بعدما عانت على إرسالها في إحدى الدورات التي سبقت بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022.

وقالت من هونغ كونغ "لم أستطع ترجمة إرسال واحد. كنت أرتكب 40 خطأ مزدوجا. وقلت لنفسي: +ربما هذه إشارة على أني يجب أن أعتزل+. لأني كنت أقدم كل ما لدي وأحاول. بذلنا قصارى جهدنا لإصلاح إرسالي، لكن من دون جدوى".

وأضافت "لكن، كما تعلمون، أؤمن حقا، لأني واجهت مواقف مماثلة في مراحل مختلفة من الحياة. عندما تقترب من تلك اللحظة التي توشك فيها على الاستسلام، أؤمن حقا أن هذه هي اللحظة التي يمكنك فيها قلب الأمور".

وتابعت "عليك فقط أن تدفع نفسك. عليك فقط أن تستمر في المحاولة. وهذه هي اللحظة الحاسمة".

بعد عام، عادت سابالينكا إلى أستراليا وفازت بأول ألقابها الكبرى ودافعت بنجاح عنه في 2024.

تشتهر سابالينكا بضرباتها القوية، إرسالها القوي، أسلوب لعبها الهجومي وصلابتها الذهنية، لكنها حذرت منافسيها من أنها ترى "الكثير" مما يمكنها فعله بشكل أفضل.

وقالت البيلاروسية التي كانت تزور هونغ كونغ لحضور دورة لجيل الشباب مع النجم الأميركي السابق أندري أغاسي، إن "هناك دائما شيء لا يمكنك إيقافه. كما قال أندري، في اللحظة التي تتوقف فيها، ستسقط. وأنا لا أريد سوى الصعود".

وفي شرحها الدقيق لما أدلت به، قالت "أود أن أقترب من الشبكة أكثر (الصعود إلى الشبكة في المباريات). وأحتاج إلى قضاء بعض الوقت في العمل على ذلك وفهم اللعبة على الشبكة في منافسات الفردي. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني تحسينها... كل شيء تقريبا".

"يمكن أن يدمرك"

يتصاحب النجاح مع التدقيق والتعليق، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنشر سابالينكا باستمرار عن حياتها داخل وخارج عالم كرة المضرب.

ووصفت البيلاروسية وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب الصاعدين في هذه الرياضة، محذرة من أنه حتى بالنسبة للاعبة مخضرمة مثلها، ليس من السهل تجاهل النقد والكراهية.

وأضافت في هذا الصدد "أحيانا، يمكن لذلك أن يدمرك. أحيانا عندما يزعجني الأمر، أحب أن أتصفح حساباتهم (الاشخاص الذين ينتقدوها) لرؤيتها. مثل الرجال، أحاول أن أفعل شيئا كبيرا هنا. أن ألهم الآخرين، وأن أكون قدوة حسنة. أعمل بجد. أسعى لتحقيق أحلامي. أكرس حياتي لشيء أعتقد أنه عظيم".

برزت صداقة سابالينكا مع ديوكوفيتش، المتوج بألقاب البطولات الأربع الكبرى 24 مرة، مؤخرا بعدما تدربت معه وقضيا وقتا معا في أنشطة اجتماعية برفقة شركائهما.

قالت عن اللاعب الصربي البالغ 38 عاما "إنه رجل رائع ومنفتح جدا. يمكنك سؤاله عن أي شيء، وسيقدم لك النصيحة. إنه رجل منفتح جدا وأنا أحب التدرب معه لأنه بالنسبة لي تدريب مكثف جدا. إنه يساعدني جسديا ونفسيا على التحسن. وعندما ألعب ضد الفتيات (السيدات)، لا أشعر بالتعب جسديا لأني أتدرب مع نوفاك".

"هناك الكثير لأتعلمه"

كشفت أنها بعد خسارتها مباراتين نهائيتين في البطولات الكبرى هذا العام في أستراليا ورولان غاروس، طلبت مشورته، موضحة "في ويمبلدون، تحدثت مع نوفاك. أردت فقط أن أعرف كيف كان يستعد لتلك المباريات المهمة، ما هو تركيزه وما هي ذهنيته قبل دخول المباراة. لذلك تحدثنا لمدة ساعة على الأرجح، لكن مع نوفاك، يمكنك دائما قضاء أكثر من ذلك في التحدث وطلب النصيحة".

وواصلت "ثم لاحقا، عند وصولي إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، تذكرت ما قاله لي، وأعتقد أن ذلك ساعدني في الفوز باللقب".

لا يزال أمام سابالينكا أعوام طويلة في القمة، لكنها كونت منذ الآن فكرة عما سيأتي بعد الاعتزال.