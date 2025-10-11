وزير الشباب والرياضة يقدم التهنئة لاختيار جعفر وعطا المنان في لجان فيفا

قدم وزير الشباب والرياضة بروفيسور أحمد آدم، التهنئة الى كل من الدكتور معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة اختياره عضوا في اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والدكتور أسامة عطا المنان، نائب رئيس الإتحاد بمناسبة اختياره عضوا في لجنة الاستادات بفيفا. واعرب الوزير عن فخر وإعتزاز الوزارة بهذا التقدير الدولي المستحق الذي يأتي تقديرا للكفاءة والخبرة الإدارية والفنية التي يتمتع بها أبناء السودان في المجال الرياضي، مؤكدا أن هذه الاختيارات تمثل إضافة نوعية لصورة السودان في مؤسسات كرة القدم العالمية. وأكد بروفيسور احمد آدم ان الوزارة تضع دعم الكفاءات الوطنية ضمن أولوياتها، وستواصل العمل لتعزيز الحضور السوداني في المحافل الدولية و الإقليمية بما يسهم في تطوير الرياضة السودانية ويعزز مكانتها عالميا. وأعرب الوزير عن أمنياته للدكتورين معتصم جعفر واسامة عطا المنان بمزيد من التوفيق والسداد في أداء مهامهما الدولية، راجيا ان يساهما بخبراتهما في خدمة الكرة السودانية وتطوير بنيتها المؤسسية والفنية. سونا

