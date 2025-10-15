كيف تفاعل المشاهير بعد تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:03 مساءً - تفاعل المشاهير بعد تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026 بتعادله مع نظيره العراقي دون أهداف في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، وذلك في ختام منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن خلال هذا التقرير ترصد الخليج 365 كيف تفاعل المشاهير مع الحدث وماذا قالوا عبر بكلمات بسيطة تعني الكثير.

الجميع وضعوا صورة للمنتخب السعودي عبر صفحاتهم الرسمية على منصة x ومن ثم كتبوا بطريقتهم الخاصة من كلمات جميلة ومختصرة معبرة عن هذا الحدث المهم وهو تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

تهاني وكلمات المشاهير

بداية تفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تأهل منتخب السعودية وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"مبرووك الحمدالله".

مبرووك الحمدالله🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 14, 2025

فيما هنأ الأمير الشاعر سعود بن عبدالله عبر منصة x وكتب: "اللهم لك الحمد، ألف مبروك تأهل المملكة العربية السعودية لكأس العالم، أهنئ والدنا الملك سلمان، وأهنئ عراب الرؤية ولي العهد. مبروك لنا نحن شعب السعودية، شكراً لرجالات الرياضة، وشكراً لصقورنا الخضر".

اللهم لك الحمد، ألف مبروك تأهل المملكة العربية السعودية لكأس العالم. أهنئ والدنا الملك سلمان، وأهنئ عراب الرؤية ولي العهد. مبروك لنا نحن شعب السعودية، شكراً لرجالات الرياضة، وشكراً لصقورنا الخضر.#السعوديه_العراق #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/Amk2A2jaXB — سعود بن عبدالله (@saudpoet) October 14, 2025

أما الفنان إبراهيم الحجاج فغرد على منصة x وكتب: "ألف مبروك تأهل منتخبنا دايم رافعين روسنا و ما قصرتوا يا أبطال".

فيما تفاعلت الفنانة بلقيس وغردت عبر منصة x وكتبت: "اهلي وأحبتي في السعودية مبروك الفوز المستحق في مباراة السعودية العراق وحظ اوفر للجميع ممن لم يحالفهم الحظ فوزكم فوزنا وأحبكم كلكم".

اهلي وأحبتي في #السعودية مبروك الفوز المستحق في مباراة #السعوديه_العراق وحظ اوفر للجميع ممن لم يحالفهم الحظ فوزكم فوزنا وأحبكم كلكم 🇸🇦 #بلقيس — Balqees (@BalqeesFathi) October 14, 2025

أما الفنان عبدالله السدحان كتب: "الف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل لكاس العالم للمرة السابعة".

كذلك تفاعل الفنان عبادي الجوهر فكتب: "مبروك التأهل للمنتخب السعودي لـ كأس العالم 2026، المنتخب السعودي،كأس العالم".

أما الفنان عبد المجيد عبدالله فغرد وكتب: "ألف مبروك تأهّل منتخبنا الأخضر إلى كأس العالم2026 ".

اما الفنان أصيل أبو بكر سالم فغرد وكتب: "يا لسعودي العب وحنَّا معك، و للثريا منزلك بين النجوم، الف الف الف مبروك لأبطال وصقور منتخبنا الرائعين،مبروك يا لأخضر".

كذلك تفاعل الفنان عايض وكتب: "الف مبروك للاخضر ".

فيما كتبت الفنانة إلهام علي: "مبروك،الأخضر إلى كأس العالم 2026، أما الفنان خالد صقر فكتب "مبروك "، كذلك تفاعلت الفنانه داليا مبارك وكتبت: "أهني قيادتنا الرشيدة و الشعب السعودي بتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، ألف مبروك يا أخضر".

أما الفنان فايز المالكي غرد وكتب: "مبروك مبروك مبروك، الله يديم علينا الافراح"، كذلك تفاعل الفنان فهد الكبيسي وكتب: "الف مبروك للسعودية الحبيبة قيادة وشعباً بمناسبة التأهل لـ كأس العالم 2026"، وحظ أوفر للأشقاء العراق والإمارات وعمان".

الفنان راشد الفارس غرد وكتب: "عاشت بلادي"، فيما هنأ المنتخب السعودي على التأهل الفنان ناصر الدوسري وكتب: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

كذلك تفاعل الإعلامي حمد قلم وكتب: "و سواها الأخضر، السعودية إلى كاس العالم، مبروك".

أما الفنانه شيماء سبت فغردت وكتبت: "السعوديـــة الى كأس العالم 2026، لـ المـــرة السابـعــة فـي تاريخهـا،ألف ألف ألف مبروك،هارد لك للمنتخب العراقي ومعوضين خير باللي جاي ان شاءالله".

🔸السعوديـــة الى كأس العاااااااالم ٢٠٢٦م



لـ المـــرة السابـعــة فـي تاريخهـا

ألف ألف ألف مبرووووووووووووك



🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦



هارد لك للمنتخب العراقي ومعوضين خير باللي جاي ان شاءالله #السعوديه_العراق #كأس_العالم_2026 #السعودية#العراق — شيماء سبت Shaima Sabt (@shaimasabt) October 14, 2025

أما الإعلامي علي نجم فكتب: "السعودية الى كأس العالم، مبروك مبروك مبروك مبروك". وغرد الفنان عبدالله عبد العزيز وكتب "ألف مبروك".

