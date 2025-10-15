شكرا لقرائتكم خبر بيع 3 شواهين بمبلغ (585) ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت اليوم، الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة بيع ثلاثة صقور بمبلغ (585) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ طرح الرملة للطواريح هجرس الصخابرة وراشد وشافي هجرس الصخابرة، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، وتم بيعه بـ(308) آلاف ريال.

بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح حفر الباطن، للطواريح حسين وفهد الحلو الظفيري وضايف مياح الظفيري وعمر حسين الظفيري وخالد عبدالله الظفيري، وتم بيعه بمبلغ (201) ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع شاهين فرخ، طرح مجيرمة، للطواريح عبدالله معيض الثعلبي ونايف خنيفير الثعلبي وماجد معيض الثعلبي، وتم بيعه بمبلغ (76) ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمةً من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الموروث الأصيل وتنميته اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركة فيه.