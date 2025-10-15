تصفيات مونديال 2026: توخل يتعامل بصدر رحب مع ما صدر بحقه من الجمهور الإنكليزي

الرياص - اسماء السيد - ريغا : تعامل المدرب الألماني للمنتخب الإنكليزي توماس توخل بصدر رحب مع ما صدر بحقه من جمهور "الأسود الثلاثة" خلال الفوز الكبير على لاتفيا 5 0 في ريغا الثلاثاء ضمن تصفيات مونديال 2026، واصفا ما حصل بـ"الفكاهة البريطانية".

وبات "الأسود الثلاثة" أول منتخب أوروبي يحجز بطاقته إلى نهائيات مونديال 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تحقيقه فوزه السادس في ست مباريات خاضها ضمن المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية.

وكان توخل هدفا لهتافات ساخرة من الجماهير الزائرة في مباراة ريغا، ردا على انتقادات المدرب الألماني للأجواء خلال الفوز الودي على ويلز 3 0 الخميس في ويمبلي.

وتعرض الألماني للسخرية الثلاثاء بعبارات مثل "نغني متى نشاء" و"هل صوتنا مرتفع بما يكفي بالنسبة لك؟".

ورد توخل على ما حصل بالقول "تعرضت لبعض الانتقادات اليوم، في الشوط الأول، وفي كل أغنية تقريبا. حسنا، أتقبل ذلك، روح الفكاهة، برحابة صدر. كان لديهم سبب اليوم بسبب تعليقاتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا مُنصف. لقد تعرضت لبعض الانتقادات، ووجدت الأمر مبدعا جدا".

وتابع "لقد أضحكني ذلك، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر. إنها روح الفكاهة البريطانية، وأستطيع تقبلها بالتأكيد. لم يحصل أي ضرر".

وقال توخل الذي يمتد عقده حتى نهاية كأس العالم الصيف المقبل، إن التشجيع من الجماهير أمر بالغ الأهمية في سعي الفريق للفوز بأول لقب كبير منذ مونديال 1966، مضيفا "إنه أمر بالغ الأهمية. إنهم هنا، وقلت إن الدعم في صربيا كان رائعا، ونحن على ثقة تامة بأن الدعم في أميركا (النهائيات) سيكون رائعا جدا".

وشدد "نحن بحاجة إلى ذلك. إنه يُحدث فرقا كبيرا سواء كنت لاعبا أو مدربا أن ترى الجماهير تغني مساندة للفريق. نريد أن نجعلهم فخورين، نريد أن نجعلهم سعداء. يجب أن يكونوا سعداء بمشاهدتنا، ويجب أن يكونوا قادرين على التماهي مع أسلوب لعبنا".

وتابع "نحن في طريقنا لبناء فريق قوي وتقديم أداء متميز".

بفوزها الثلاثاء، رفعت إنكلترا رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن ألبانيا الثانية مع بقاء جولتين على نهاية التصفيات.