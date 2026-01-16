عقود الذرة تغلق على ارتفاع لكنها تتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو بسبب وفرة المعروض

ارتفعت عقود الذرة الآجلة في شيكاغو يوم الجمعة بشكل ملحوظ، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تزيد عن 5%، وهي أكبر انخفاض منذ يوليو تموز الماضي، بعد أن أظهرت مراجعات تقديرات الإنتاج زيادة في المعروض العالمي.

كما ارتفعت عقود القمح وفول الصويا، لكن وفرة المعروض حدّت من المكاسب، مما يترك كلا العقدين في خسائر أسبوعية.

وكانت أسعار الذرة قد هوت بنسبة 5.4% يوم الإثنين بعد أن رفعت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) تقديراتها للإنتاج والمخزونات أكثر مما كان متوقعًا من قبل المحللين.

و,أبرز المجلس الدولي للحبوب يوم الخميس توقعات بوفرة المعروض، حيث رفع تقدير إنتاج الذرة العالمي لموسم 2025/26 بمقدار 15 مليون طن ليصل إلى 1.313 مليار طن، كما زاد تقييمه لإنتاج القمح العالمي.

وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية يوم الخميس إن الأمطار المحدودة في الأرجنتين، ثالث أكبر مصدر للذرة، قد تضر بالمحصول، لكن من المتوقع أن تكسر البلاد الأرقام القياسية للإنتاج هذا العام.

فيما يخص فول الصويا، دعمت الأسعار الطلب المحلي القوي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار زيت الصويا في CBOT، الذي ارتفع بنسبة 4.4% يوم الخميس وزاد 0.5% إضافية يوم الجمعة بعد تقرير لوكالة رويترز يفيد بأن الحكومة الأميركية تخطط لوضع حصص المزج للوقود الحيوي لعام 2026 بحلول أوائل مارس آذار.

وقالت الجمعية الوطنية لمعالجي البذور الزيتية في الولايات المتحدة إن أعضائها قاموا بسحق ثاني أكبر كمية شهرية من فول الصويا على الإطلاق في ديسمبر، متجاوزين توقعات المحللين.

ومع ذلك، يظل وفرة المعروض عاملاً ضاغطًا على الأسعار. وتوقع الوكالة الزراعية البرازيلية Conab يوم الخميس إنتاجًا قياسيًا لفول الصويا في البرازيل يصل إلى 176.12 مليون طن لموسم التسويق 2025/26، فيما قالت شركة الاستشارات Agroconsult إن الإنتاج قد يكون أكبر ليصل إلى 182.2 مليون طن.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% إلى 4.24 دولار للبوشل، لكنه تكبد خسائر هذا الأسبوع بنسبة 5.5% تقريباً.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.3% إلى 10.57 دولار للبوشل، وسجلت الصويا خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 1.5% إلى 5.18 دولار للبوشل، فيما تكبد القمح خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.