سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يمدد من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 15-10-2025

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليعيد الزوج بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.3340، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل