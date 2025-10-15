سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 15-10-2025

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة الحالي 113,750$، والذي شكل حاجزاً أمام محاولات التعافي الأخيرة للسعر، وقد جاء هذا التراجع بعدما نجح البتكوين سابقاً في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه مساحة أوسع لاستئناف موجة الهبوط على المدى القريب.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من استقرار المسار السلبي للسعر خلال تحركاته القادمة.

