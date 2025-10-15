شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عامّ خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن الحملة تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً في المسرح الرئيس بالأمانة، مبينًا أن المبادرة تأتي ضمن برامج الأمانة الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الأنشطة الوقائية والصحية، تحقيقًا لأهداف وزارة الصحة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وتسعى أمانة جدة من خلال هذه المبادرات إلى رفع الوعي بأهمية التطعيمات الموسمية وحماية بيئة العمل من الأمراض الموسمية، ضمن إطار برامج الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
