أمانة جدة تطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي تستمر على مدى يومين بمقر الأمانة الرئيسي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي والوقاية بين منسوبيها.

وأوضح مدير عامّ خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي أن الحملة تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً في المسرح الرئيس بالأمانة، مبينًا أن المبادرة تأتي ضمن برامج الأمانة الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الأنشطة الوقائية والصحية، تحقيقًا لأهداف وزارة الصحة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وتسعى أمانة جدة من خلال هذه المبادرات إلى رفع الوعي بأهمية التطعيمات الموسمية وحماية بيئة العمل من الأمراض الموسمية، ضمن إطار برامج الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.