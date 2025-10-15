شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات معرض «لا تفتح مجال» للتوعية بالأمن السيبراني في مركز الملك عبدالله المالي "كافد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" مختلف شرائح المجتمع بمدينة الرياض، حيث يضم مجموعة من الأجنحة المتنوعة لإثراء تجربة زواره، ويستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، كما يسلط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية المتجدد عبر مجموعة من الأساليب التفاعلية، فضلاً عن تقديم الإرشادات السيبرانية حول أفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني.
وتعد «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني» إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع في المملكة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية تسهم بتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
